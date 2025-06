Isola, moglie di Giarrusso una furia post rissa: querele e l’accusa a Pretelli

Torna a parlare della rissa scoppiata a L’Isola dei Famosi 2025, durante la diretta dell’ottava puntata, la moglie di Dino Giarrusso, Sara Garreffa. In un’intervista per Fanpage, la donna svela come si sente per quanto accaduto e i retroscena dell’atmosfera nata in studio in quel momento. Non solo, Sara ammette di stare valutando una mossa legale contro Omar Fantini.

Una puntata difficile per Giarrusso, che si è ritrovato ad avere uno scontro fisico con il Leader del gruppo e ad affrontare diverse accuse in diretta. Il politico è stato duramente accusato di classismo quando ha fatto notare che Cristina Plevani, a detta sua, non avrebbe combinato nulla della sua vita in questi ultimi 25 anni, dopo il Grande Fratello. Proprio sull’ex gieffina, Dino si è aggrappato durante la sfida di pallanuoto, cercando di fermarla, dopo aver fatto la stessa cosa con Omar.

Quest’ultimo, vedendo Cristina in difficoltà e l’atteggiamento del politico, l’ha attaccato fisicamente. Dallo studio, Giarrusso a L’Isola dei Famosi ha ricevuto il sostegno da parte della moglie Sara, che si è mostrata furiosa quando Fantini l’ha accusato di aver fatto violenza su una donna. La donna oggi ammette di non aver vissuto bene quanto accaduto. Il suo obiettivo, presentandosi in studio, era quello di infondere calma e dare un equilibrio psicologico al marito. Ma poi è nato il caos.

Sara si aspetta di avere ora un confronto faccia a faccia con Dino, come hanno potuto fare gli altri parenti di alcuni naufraghi, come Giovanni, il marito di Teresanna Pugliese e la compagna di Omar Fantini. Oggi Sara svela di aver preparato dei videomessaggi in queste settimane, che però non sono mai stati mostrati al marito:

“Non penso che da parte del programma non ci fosse l’intenzione di mandarli in onda, immagino sia stata una scelta legata al cambiamento inaspettato della scaletta televisiva, ma mi dispiace che siano stati ritenuti sacrificabili. Credo che in puntata siano stati superati dei limiti e, di questo, sono abbastanza sconcertata”

Isola dei Famosi: la moglie di Dino Giarrusso contro Pierpaolo Pretelli e Omar

La rissa tra Omar e Dino ha scosso molto Sara, la quale sottolinea le espressioni usate da Pierpaolo Pretelli e Simona Ventura:

“Il gioco è stato introdotto in trasmissione da Pierpaolo Petrelli con la regola del “vale tutto” e Simona Ventura ha addirittura usato l’espressione “botte da orbi”. Durante il gioco, Dino ha placcato Omar e ha commesso un fallo, come accade in tutti gli sport che presuppongono un contatto fisico, nulla di più. Non lo stava puntando e non voleva fargli del male”

A detta della moglie di Giarrusso, le immagini della rissa parlano chiaro: il suo uomo avrebbe solo cercato di fermare la Plevani perché la palla si trovava lì. A questo punto, Sara si scaglia contro Omar:

“È stato Omar che l’ha preso a pugni, gli ha tirato i capelli e lo ha minacciato di morte, tirando poi in ballo in malafede la violenza sulle donne per giustificarsi, quando si è visto benissimo che la sua aggressione è avvenuta prima del fallo su Plevani. Ha strumentalizzato un argomento sensibile per accattivarsi i favori del pubblico, il suo comportamento è stato riprovevole. I reati di cui potrebbe essere accusato sono quelli di minacce, percosse e diffamazione. Mi fa male che le sue azioni e quelle di mio marito siano state messe sullo stesso piano, non è corretto”

La moglie di Giarrusso ritiene che l’errore sia stato commesso da Pierpaolo Pretelli, il quale presentando la sfida ha sottolineato quel “vale tutto”. Ovviamente, va detto che l’inviato speciale non poteva di certo immaginare che una persona adulta potesse fraintendere e pensare di poter spingere sott’acqua con forza i ‘rivali’. Sara, però, è certa che quella frase di Pierpaolo abbia creato “tanta confusione in un contesto in cui a sfidarsi c’erano due squadre miste”.

Ora Sara Garreffa ritiene che insieme a Giarrusso dovrà valutare se procedere legalmente contro Omar per quanto accaduto. Allo stesso tempo, non crede che Dino abbia colpito proprio Cristina e Omar, durante la prova, per le tensioni che si erano create poco prima per via delle sue stesse dichiarazioni contro di loro. Semplicemente vede suo marito come un “tipo sportivo” che “si è lasciato coinvolgere dallo spirito di competizione”. Invece, da parte di Fantini, ha visto “qualcosa che andava oltre la dinamica sportiva”.

Isola dei Famosi: Sara Garreffa difende il marito Dino Giarrusso

Sara Garreffa continua, inoltre, a difendere Dino per la frase detta sulla Plevani: “Dopo aver vinto il Grande Fratello non ha fatto più nulla per 25 anni”, solo perché non è più apparsa in TV. La donna ammette che quella del marito è stata “un’uscita infelice”, ma crede che dovrebbe essere contestualizzata, in quanto è lontana da ciò che pensa davvero Dino. Inoltre, Sara dichiara di aver notato da tempo che da parte dei naufraghi ci sarebbe con il marito una situazione “uno contro tutti”.

Per le inchieste e le sue iniziative politiche, la Garreffa trova Giarrusso un personaggio da sempre scomodo. Nonostante questo, crede che a L’Isola dei Famosi Dino non sia mai stato fuori luogo, ma semplicemente lo vede stanco e provato. Ricorda anche il momento in cui Giarrusso ha preso le difese di Loredana Cannata, quando Mirko Frezza si era rivolto a lei in malo modo come in “una scena di bullismo”.

La sensazione di Sara è che “su alcuni atteggiamenti di mio marito si faccia un vero e proprio processo alle intenzioni, non è giusto fare due pesi e due misure”. Ma in studio com’è stato gestito il momento della rissa in diretta? Sara Garreffa elogia, in questo caso, Veronica Gentili, definendola “equilibrata e lucida”. Allo stesso tempo, crede che “nell’impostazione a volte si esageri nel porre l’accento su determinate circostanze”.