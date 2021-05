Isola dei Famosi spagnola, Supervivientes in Italia: quando va in onda

La finale è vicina. La quindicesima edizione de L’Isola dei Famosi chiuderà i battenti lunedì 7 giugno prossimo con la proclamazione del vincitore. Nel corso della semifinale, in onda stasera 31 maggio 2021, scopriremo chi tra Isolde Kostner e Matteo Diamante dovrà dire addio all’avventura e se il meno votato deciderà di restare su Playa Imboscadissima mettendo a rischio la permanenza di Beatrice Marchetti e Roberto Ciufoli. C’è una buona notizia per gli affezionati al format. Mediaset avrebbe intenzione di trasmettere Supervivientes in Italia nel corso dell’estate.

Secondo la bomba lanciata da Santo Pirrotta a Ogni Mattina di Adriana Volpe, l’azienda starebbe facendo tradurre l’edizione ancora in corso con protagonisti Valeria Marini e Gianmarco Onestini per dare la possibilità ai telespettatori italiani di vedere la loro avventura nella versione iberica della trasmissione. L’Isola dei Famosi in Spagna sta riscuotendo grande successo in termini di ascolti tv. L’ultima puntata in onda ha fatto registrare oltre il 26% di share.

Valeria Marini può essere considerata una grande protagonista di Supervivientes. All’inizio della sua avventura si è buttata alla conquista di Gianmarco Onestini, con il quale è scappato un bacio sulle labbra e non sono mancate effusioni in spiaggia. Ha involontariamente provocato una intossicazione alimentare a se stessa e ad altri compagni di viaggio, convincendo a mangiare delle uova crude andate a male.

Non sono mancati gli scontri. La Marini è stata attaccata da Sylvia Pantoja che l’ha apostrofata come ‘pazza‘. Inoltre è stata in più occasioni attaccata per fare i suoi bisogni fisiologici fuori dalla latrina a disposizione, proprio in un punto che viene calpestato da tutti. La showgirl si è giustificata, da vera star, sostenendo di emettere solo “gocce di profumo Chanel”.

Valeria Marini rischia l’eliminazione da Supervivientes: rissa sfiorata con Lara Sajen

Negli ultimi giorni, invece, si è sfiorata la rissa tra Valeria Marini e Lara Sajen. Tra le due, infatti, sono volate parole forti. La showgirl è stata etichettata come una “vecchia pazza, bugiarda, maleducata”. Per la nostra Valeriona questa esperienza a Supervivientes si è rivelata particolarmente tortuosa.

Ad oggi è riuscita a uscire indenne dal televoto. Non è stata eliminata, ma ha raggiunto Playa Destierro. Sull’ultima spiaggia dovrà affrontare un nuovo televoto, il cui esito si saprà proprio questa sera lunedì 31 maggio 2021.