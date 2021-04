Valeria Marini perde le staffe e litiga a Supervivientes. Sylvia: “Sei pazza”

Continua l’avventura di Valeria Marini a Supervivientes. Come è noto, la showgirl stellare fa parte del cast della ventesima edizione de L’Isola dei Famosi spagnola e già ha fatto parlare di sè. Se già all’inizio della prima puntata era scoppiato un presunto gossip sul flirt con Gianmarco Onestini, qualche giorno dopo ha intossicato alcune sue compagne d’avventura, convincendole a mangiare delle uova crude vinte durante una prova ricompensa. Dopo essersi sentita male, Valeria Marini ha provato a rimediare pescando dei granchi, ma è stata attaccata dalle meduse.

Probabilmente sta iniziando a sentire il peso anche di non farsi comprendere da parte degli altri naufraghi, dal momento che mastica uno spagnolo davvero elementare. Nelle ultime ore Valeria Marini ha perso la pazienza e ha litigato con Sylvia Pantoja. La cantante, per tagliare il cocco, avrebbe usato un coltello sbagliato, sporco di lumache di mare. Valeria le ha fatto notare dell’errore e ha iniziato a sbottare mischiando la lingua madre e lo spagnolo:

“No Sylvia non usare questo coltello, questo non è pulito: usa quest’altro. Con questo abbiamo fatto le lumache”

La donna non ha ben capito alcuni termini, come ‘pulito’ e ‘lumache’, si è ripresa il coltello per la pulizia del cocco. A quel punto la Marini ha insistito e gliel’ha tolto di colpo dalle mani. A quel punto Sylvia Pantoja è sbottata e se n’è andata urlando:

“Sei nervosa! O mio Dio ma non si può fare niente qua. Dai Valeria, fallo tu, puliscilo tu. Sei pazza!”

Se a Supervivientes ha litigato per un coltello, come non ricordare la vicenda ‘scolapasta’ nella prima edizione del Grande Fratello Vip, andata in onda nel 2016 con la conduzione di Ilary Blasi. All’epoca la showgirl aveva litigato con Elenoire Casalegno in cucina.

Valeria Marini difesa da Maurizio Costanzo a Supervivientes: “Resta un’eterna ragazzina”

Su Nuovo una lettrice ha criticato Valeria Marini a Supervivientes, facendo sapere a Maurizio Costanzo di non capire come faccia a non essersi stancata di partecipare ai reality. Il marito di Maria De Filippi, però, non è affatto dello stesso parere e ha affermato di credere che la lettrice abbia espresso un parere forse troppo eccessivo nei confronti della stellare, affermando che Valeria è e resterà un’eterna ragazzina.

Il conduttore, inoltre, si è detto sicuro che anche all’estero saprà farsi apprezzare con le sue doti da genuina e simpatica seduttrice.