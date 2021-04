Valeria Marini intossica alcuni naufraghi: paura a Supervivientes

Disavventura per la showgirl stellare: dall’intossicazione per colpa delle uova andate a male all’attacco delle meduse. Onestini conquista il pubblico

È scoppiato il panico a Supervivientes. Sulle spiagge dell’Honduras c’è stata davvero tanta paura a seguito di un malessere di alcuni concorrenti. Valeria Marini ha intossicato alcuni suoi compagni di viaggio. Durante una prova ricompensa ha suggerito al suo gruppo di comprare delle uova. Un bottino, questo, che è sembrato fin da subito ricco fino a quando però si sono ritrovati davanti al problema di come cucinarle. Dopo tre giorni, la showgirl stellare ha convinto alcuni di loro a mangiarle crude, ma poco dopo si sono sentite male di stomaco e hanno vomitato. Le restanti uova, ovviamente, sono state buttate perché andare a male. Una volta ripresa dall’intossicazione, Valeria Marini per rimediare ha deciso di cercare granchi, ma è stata attaccata da una invasione di meduse. Brutte disavventure, dunque, per la concorrente che si è rifatta ieri sera, martedì 13 aprile, mangiando cioccolata.

A differenza dall’Isola dei Famosi in Italia, che giovedì andrà in onda registrata per lasciare spazio a Supervivientes, in Spagna ci sono diversi spin-off del reality show durante la settimana. In particolare, il giovedì c’è l’appuntamento classico con la diretta, mentre la domenica e il martedì due spin-off con collegamenti, prove ricompense e quant’altro. Valeria Marini ha baciato una donna in modo appassionato, ma solo per una prova. L’ultima ricompensa nella quale i naufraghi hanno dovuto cimentarsi consisteva nello spingere con la testa una palla lungo un percorso.

A vincere la sfida sono state Valeria e Palito Dominguin, le quali hanno avuto modo di mangiare un piatto di churros al cioccolato fuso imboccandosi a vicenda e bendate. Alla fine hanno finito per sporcarsi completamente la faccia di cioccolato. Lara Sajen ha pensato di approfittarne baciando entrambe le naufraghe, assaggiando quello che era rimasto sul loro volto.

Supervivientes: Gianmarco Onestini vince il primo televoto e conquista il pubblico

Ci giungono buone notizie per Gianmarco Onestini a Supervivientes. L’italiano è stato salvato dal pubblico durante un televoto contro Tom Brusse, Olga Moreno e Lola. Ha fatto i salti di gioia quando ha scoperto di essere stato il primo salvato della ventesima edizione. Un colpo al cuore, forse inaspettato, per il fratello di Luca Onestini che ha voluto ringraziare tutti i suoi sostenitori: