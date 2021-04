Valeria Marini e Gianmarco Onestini: scatta il bacio a Supervivientes

L’amore è nell’aria in quel di Supervivientes. Come è noto, nell’edizione spagnola de L’Isola dei Famosi tra i concorrenti ci sono Valeria Marini e Gianmarco Onestini. Durante la sua permanenza sulla Nave Aground, la showgirl stellare non ha smesso di dire di quanto sia innamorata del fratello di Luca Onestini. Ha lasciato trasparire il desiderio di recarsi sull’Isola del Pirata Morgan per stare con lui. Crede anche che il suo “sentimento” sia ricambiato. Rivolgendosi ai compagni d’avventura, Valeria Marini su Gianmarco ha detto che il ragazzo non le staccava gli occhi di dosso. Il suo desiderio si è avverato: la Marini ha raggiunto Onestini sull’Isola grazie alla votazione del pubblico, lanciandosi dall’elicottero da un’altezza di dieci metri.

Qualche giorno fa l’ex volto del Grande Fratello Vip aveva rivelato di preferire l’arrivo di Valeriona Nazionale rispetto a un’altra concorrente, Alexia. Per lui, la stellare showgirl avrebbe portato molta gioia a tutto il gruppo. Ma non ha portato solo questo: Valeria Marini e Gianmarco Onestini si sono baciati. Durante la notte è scattato un bacio sulle labbra tra i due naufraghi e si sono lasciati andare ad effusioni e coccole. Nel dettaglio, i due concorrenti hanno condiviso insieme una bellissima notte stellata con la luna piena in cui Valeria Marini ne ha approfittato per avvicinarsi al suo compagno dandogli affetto. Inoltre ha confessato di essere rimasta felice di averlo raggiunto sull’Isola.

Agli altri presenti, Onestini ha confessato di avere conosciuto Valeria prima di Supervivientes. Era in Italia e aveva 19 anni. Il fratello Luca stava facendo Grande Fratello Vip e lui andava ospite di Ilary Blasi come ‘parente di’ per sostenere il suo percorso dallo studio. Il pubblico di Survivors 2021 ha dimostrato ancora una volta il proprio sostegno a Gianmarco Onestini. Non è la prima volta, infatti, che finisce in nomination. Il concorrente è stato salvato di nuovo dagli spettatori lo scorso martedì. Ha vinto il televoto contro Tom Brusse, Alejandro Albalà o Palito Dominguin.

Il bolognese sta facendo un bel percorso a Supervivientes 2021 e sta raccogliendo molti apprezzamenti. Chissà come influenzerà, se in positivo o in negativo, il bacio con Valeria Marini.