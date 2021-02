Isola dei famosi, slittamento del reality: spunta una nuova data presunta

Mediaset starebbe pensando ad una modifica per quando riguarda l’inizio dell’Isola dei famosi. Il programma condotto da Ilary Blasi sta piano piano prendendo forma e, come si sa da parecchio, dovrebbe partire con le prime puntate all’inizio di questa primavera.

Da quel momento in poi avevano iniziato a circolare alcuni rumors sulla presunta data di partenza del reality show. Secondo l’indiscrezione lanciata da Tv Blog l’Isola dei Famosi sarebbe dovuta iniziare l’8 di marzo. Questa sarebbe stata la data che avrebbe vinto al ballottaggio con l’altra che era stata pensata, il 15 dello stesso mese. Anche in quel caso però non vi era ancora nulla di certo.

A un mese circa dalla presunta data di partenza lanciata da Tv Blog, ora lo stesso sito ha fatto rifermento ad un possibile slittamento. Infatti, da quanto riporta Blogo, Mediaset starebbe pensando di far iniziare l’Isola dei famosi giovedì 11 marzo. Anche queste sono tutte indiscrezioni, anche se il sito fa cenno anche alle possibili motivazioni che porterebbero a una scelta del genere.

Secondo Tv Blogo, infatti, e le informazioni in loro possesso, l’8 marzo sarebbe previsto da palinsesto il nuovo episodio del Commissario Montalbano dal titolo “Il metodo Catalanotti”. Mediaset dunque vorrebbe evitare la concorrenza con quest’ultimo tanto da spostare la data inizio dell’Isola dei famosi di qualche giorno più avanti. Il programma, infatti sarebbe dovuto iniziare subito dopo la finale del Grande Fratello Vip, che invece è prevista per l’1 di marzo. Anche questa, dopo diversi slittamenti.

Se questa possibilità diventasse certezza, lo stesso Tv Blog ha fatto notare che la partenza coinciderebbe col giorno in cui era prevista la seconda puntata dell’Isola dei famosi. Infatti, come successo per il Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini, l’idea di Mediaset sarebbe quella di regalare al pubblico due appuntamenti settimanali del reality.

Stando a queste indiscrezioni, l’11 marzo il programma condotto da Ilary Blasi si scontrerebbe quindi con la puntata finale di Che Dio ci aiuti 6. Ma in ogni caso – come si sa – il palinsesto è sempre molto flessibile. Dunque le cose da qui a un mese potrebbero anche di fatto cambiare.

Nel frattempo, continuano le indiscrezioni anche in merito al cast dell’Isola dei famosi. Ad aggiungersi alla rosa dei nomi possibili che sbarcheranno in Honduras una ex miss Italia. Mentre, per quanto riguarda, gli opinionisti è stato già confermato un importante volto noto della tv italiana.