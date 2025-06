Isola dei Famosi semifinale: eliminati, nominati, Adinolfi ‘resuscita’

Una semifinale de L’Isola dei Famosi 2025 che ha sfiorato momenti di tensioni. La puntata è iniziata con Mario Adinolfi di nuovo al centro dell’attenzione. Il politico ha avuto una trasformazione in questo percorso, tanto che ora vari telespettatori lo apprezzano. Nel frattempo, Veronica Gentili ha dovuto annunciare la prima eliminata di questa puntata. Patrizia Rossetti ha perso al televoto, per la prima volta dopo numerose sfide affrontate.

La naufraga è stata eliminata con il 17.62% (Cristina 48.59%, Jey 33.79%). Dopo aver visto Simona Ventura asfaltare Cristina Plevani, è arrivato poi il confronto faccia a faccia tra Dino Giarrusso e Omar Fantini. I due naufraghi, nella scorsa puntata, sono stati protagonisti di una rissa inaspettata in diretta TV. A questo punto, Veronica Gentili ha annunciato che la produzione ha deciso di spedire Omar al televoto flash, come punizione per quanto accaduto.

Giarrusso, invece, in quanto già eliminato dell’Ultima Spiaggia, non ha dovuto affrontare alcuna penalità. Per individuare gli sfidanti di Fantini per la seconda eliminazione della semifinale de L’Isola dei Famosi, i concorrenti hanno svolto alcune sfide. Mentre Teresanna ha perso con Loredana, Jey ha avuto la meglio su Cristina. Adinolfi ha affrontato la sua sfida da solo, per via del suo peso, e ha perso.

Isola dei Famosi: Mario Adinolfi eliminato, ma non è finita qui

Jasmin e Paolo hanno perso la sfida contro Dino, il quale avrà così la possibilità di tornare sulla Palapa dal gruppo dopo l’Ultima Spiaggia. Vallesi e Salvati sono stati eliminati definitivamente in automatico. Giarrusso è stato poi raggiunto da Patrizia Rossetti, che ha deciso di restare questa settimana sull’Ultima Spiaggia. Intanti, su La Palapa i naufraghi hanno vinto la Prova Ricompensa e hanno potuto mangiare i loro piatti preferiti.

Dopo di che, è arrivato il momento di scoprire il nome del secondo eliminato della semifinale de L’Isola dei Famosi: Mario Adinolfi con il 20.96% (Teresanna 29.82%, Cristina 27%, Omar 22.22%). Un risultato inaspettato, in quanto in studio un po’ tutti si aspettavano che sarebbe stato eliminato Fantini. Invece, alla fine, Adinolfi ha perso e questa rappresenta per tanti l’eliminazione più inattesa di questa edizione.

In effetti, nelle settimane precedenti, il politico aveva superato i televoti in modo eccezionale, con percentuali alte. Molti lo credevano il colosso e lui sembrava avere tutte le fila tra le sue mani. Invece, proprio Adinolfi è stato eliminato. Tra i telespettatori, intanto, tanti festeggiano, chiaramente. Omar e Cristina non hanno trattenuto le lacrime. “In finale ci vanno i migliori e uno di questi sono io”, aveva dichiarato Adinolfi nei giorni scorsi. E per lui, in effetti, non è finita qui.

Isola dei Famosi nomination, chi è al televoto e Adinolfi primo finalista

Adinolfi ha poi deciso di restare sull’Ultima Spiaggia per un televoto flash, che l’ha visto in sfida con Patrizia e Dino. Ed ecco che Mario ha vinto, diventando il primo finalista di questa edizione con il 77% dei voti. Dino e Patrizia, rispettivamente con il 5% e il 18%, sono stati eliminati definitivamente. A questo punto, Veronica Gentili ha dato inizio alle ultime nomination di questa edizione. Al televoto sono finiti Teresanna e Jey.