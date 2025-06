Isola, Ventura schiaccia Plevani e il paragone su Adinolfi infiamma

Scontri nella prima fase della semifinale de L’Isola dei Famosi 2025, con Mario Adinolfi che prima spiazza su Jey Lillo e poi viene paragonato a Cristiano Ronaldo. Il tutto prende inizio con una clip mandata in onda da Veronica Gentili, che riprende gli ultimi screzi nati in Honduras. Teresanna Pugliese e Cristina Plevani non vanno più d’accordo, questo è chiaro. Entrambe, però, si ritrovano più vicine ad Adinolfi, anche se in modo differente.

Mentre Teresanna ha solo qualche volta trovato un momento di pace con il politico, tenendo sempre le distanze. Al contrario, la Plevani ha instaurato un legame importante con Mario, ricevendo ultimamente il suo sostegno nei momenti difficili. Adinolfi, in questi giorni, ha avuto da ridire soprattutto su Jey, che insieme alla Pugliese è il giovane ancora in gioco. Il politico ha sempre avuto come obiettivo quello di affossare il gruppo dei più ‘piccoli’ dell’Honduras.

Dice di esserci riuscito, anche se va detto che vari giovani hanno lasciato il gioco per loro stessa volontà e non per volere del pubblico. Inaspettatamente, stasera a L’Isola dei Famosi Adinolfi fa un complimento a Jey:

“C’è un punto che voglio sottolineare, Jey sta raggiungendo un grandissimo risultato, perché è arrivato in semifinale e ha 28 anni. Non ho mai speso queste parole per un giovane che è stato qui, Jey è un grande talento”

In studio, Giuseppe Cruciani non perde tempo e punzecchia il suo amico: “Meno male che l’ha nominato”. Vuole intervenire anche Simona Ventura, la quale si concentra sul difendere Teresanna, facendo notare un dettaglio importante sulla nuova posizione di Cristina Plevani:

“Mario fa la sua strategia. Spezzo un braccio in favore di Teresanna, la furbizia non è poi così negativa. Cristina ti sei avvicinata al Cristiano Ronaldo di questa Isola dei Famosi”

In effetti, la Plevani è passata ultimamente dalla parte di Adinolfi, dopo aver visionato con attenzione la situazione ed essere rimasta in disparte per lungo tempo. Neutrale per varie settimane, Cristina ha deciso di schierarsi contro la Pugliese, accusandola anche di essere una persona falsa. La Ventura non ci sta visto il cambio repentino della Plevani, che sembra aver studiato con attenzione, prima della semifinale, gli schieramenti e i giochi senza mai esporsi più di tanto.

Simona, facendo notare che Adinolfi si è dimostrato un abile giocatore, paragonandolo a Ronaldo, e che Cristina si è avvicinata a lui ultimamente, vorrebbe far presente che Teresanna non sembra essere l’unica ad aver fatto strategie. L’unica cosa che Cristina ci tiene a dire è che non dà alcun aiuto a Mario. “Sicuramente non è stata un’ancella”, così la Pugliese la rassicura, con il sorrisetto. In studio deve intervenire, inevitabilmente, è Alessia Fabiani, considerata proprio da Teresanna l’ancella del politico.

“Devi tornare da vincitore. Fino a prima neanche lo guardavano, questa è strategia. Brave Cristina e Teresanna”, tuona l’ex naufraga dallo studio.