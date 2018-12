Riccardo Fogli all’Isola dei Famosi: spunta il veto su Viola Valentino

Isola dei Famosi: il veto di Riccardo Fogli su Viola Valentino

Sembra ormai certa la presenza di Riccardo Fogli all’Isola dei Famosi, in partenza su Canale 5 il prossimo 24 gennaio 2019. Più fonti hanno fatto il nome dell’ex cantante dei Pooh, pronto a mettersi in gioco all’età di 71 anni. Il settimanale Oggi aggiunge che il musicista avrebbe imposto un veto importante alla produzione del reality show. L’amico di Roby Facchinetti avrebbe chiesto di non inserire nel cast del programma la sua ex moglie, Viola Valentino. Anche quest’ultima era nella lista dei papabili concorrenti ma la fine delle trattative con Riccardo avrebbe automaticamente escluso la donna dalla trasmissione. Un’altra grande occasione persa per l’interprete di Comprami, che la scorsa estate, per un soffio, non è riuscita a entrare a Temptation Island Vip.

Perché Riccardo Fogli e Viola Valentino hanno litigato

Quella tra Viola Valentino e Riccardo Fogli è una storia davvero turbolenta. I due si sono sposati nel 1972 ma il matrimonio si è interrotto qualche mese dopo perché l’ex componente dei Pooh ha intrapreso una relazione con Patty Pravo. Relazione durata solo due anni, tanto che al termine Riccardo è tornato tra le braccia di Viola. Marito e moglie sono rimasti insieme fino al 1992, anno nel quale Viola ha scoperto che Riccardo aspettava un bambino da un’altra donna. Da allora la coppia è scoppiata e non si è più ricomposta. Fogli ha sposato la giovane Karin, dalla quale ha avuto la piccola Michelle. Di recente l’uomo ha chiesto all’ex moglie l’annullamento alla Sacra Rota, in modo da poter sposare Karin in Chiesa ma Viola si è fermamente opposta.

Tutte le altre anticipazioni sull’Isola dei Famosi 2019

Tornando all’Isola dei Famosi, chi saranno gli altri concorrenti della nuova edizione? A un passo dalla firma ci sono: l’attrice di telenovelas sud americane Grecia Colmenares e l’ex protagonista del Trono Over di Uomini e Donne Giorgio Manetti. Ma in lizza ci sono pure: Alvin, Taylor Mega, Jeremias Rodriguez, Andrea Pinna.