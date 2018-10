Viola Valentino contro Riccardo Fogli: “Non prendo in giro la mia religione”

Viola Valentino a Domenica Live torna a parlare dell’annullamento di matrimonio con Riccardo Fogli

Viola Valentino non cambia idea: non ha alcuna intenzione di concedere all’ex marito Riccardo Fogli l’annullamento del matrimonio alla Sacra Rota. La cantante di Comprami lo ha ribadito per l’ennesima volta a Domenica Live, dove Barbara d’Urso ha ripercorso la tormentata vicenda. Ma perché Viola non vuole accogliere la richiesta del componente dei Pooh? “Io sono cristiana. In Chiesa ci si sposa una volta sola nella vita. Io non prendo in giro la mia religione”, ha seccamente dichiarato Viola. Che ha poi osservato: “Ma l’annullamento per fare cosa? Per il vestito bianco, il velo, l’abito da cerimonia quando hai già tante mogli e figli, tutto per fare il buffone…”. Una chiara frecciatina all’ex marito con il quale la storia è stata piuttosto travagliata tra addii, ritorni e tradimenti. “Non ho mai visto Riccardo con un rosario in mano né andare ad accendere una candela in Chiesa…”, ha sottolineato la Valentino, respingendo così la voglia di Fogli di risposarsi nella ‘casa del Signore’ per via della sua profonda fede cattolica.

Perché Riccardo Fogli ha chiesto l’annullamento alla Sacra Rota

Riccardo è sposato da otto anni con Karin, una donna estranea al mondo dello spettacolo, ma sogna di rifarlo in Chiesa. Per questo ha chiesto l’annullamento del matrimonio con Viola Valentino, con la quale è andato all’altare nel 1972. Dall’attuale moglie Riccardo ha avuto la figlia Michelle. Negli anni Novanta l’artista ha avuto un altro figlio, Alessandro, da una breve relazione con Stefania, un’attrice. Nessun erede invece è nato dal matrimonio con Viola Valentino che, proprio a Domenica Live, ha specificato: “Abbiamo avuto dei problemi nel concepire”.

La storia travagliata tra Viola Valentino e Riccardo Fogli

Riccardo Fogli e Viola Valentino si sono sposati nel 1972 ma il matrimonio si è interrotto qualche mese dopo perché Fogli ha intrapreso una relazione con Patty Pravo. Relazione durata solo due anni, tanto che al termine Riccardo è tornato tra le braccia di Viola. I due sono rimasti insieme fino al 1992, anno nel quale Viola ha scoperto che Riccardo aspettava un bambino da un’altra donna.