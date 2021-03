Isola dei Famosi: quanto guadagnano Ilary Blasi, concorrenti e opinionisti

E se vi svelassimo i presunti guadagni di concorrenti, naufraghi e in più anche Ilary Blasi, conduttrice del reality show? Ecco quindi quanto grossi sono, secondo alcune indiscrezioni, i compensi che finirebbero dritti dritti nelle tasche dei nostri beniamini.

Non vi è nulla di certo e certificato. Non si sa infatti in maniera esatta quanto percepisca l’intero cast dell’Isola dei famosi, tuttavia sta circolando quanto all’incirca verrebbe corrisposto ai Vip in questione in questo frangente.

La prima cosa da sottolineare è sicuramente il fatto che, come per tutti i programmi televisivi, il compenso varia da personaggio a personaggio. Il metro di giudizio è il loro grado di popolarità. Un altra piccola curiosità, invece, è il fatto che quest’anno i cachet sono molto più bassi rispetto alle precedenti edizioni.

Isola dei famosi, il compenso dei naufraghi

Così, ad esempio, partendo dai naufraghi, Elisa Isoardi, ex di Salvini, starebbe sul podio della classifica e percepirebbe la somma di 15 mila euro a settimana. Vale molto meno, invece, la partecipazione di altri concorrenti. Secondo le indiscrezioni, infatti, Vera Gemma, Paul Gascoigne, Gilles Rocca, Roberto Ciufoli e Brando Giorgi avrebbero firmato un contratto con il noto reality per un cachet di 7 mila euro.

Appena sotto la somma di Elisa Isoardi, invece, ci sarebbero i nomi di Daniela Martani e Ferdinando Guglielmotti che guadagnerebbero 12 mila euro a settimana, anche se il secondo ha scelto di abbandonare l’Isola. Ignoti sarebbero i compensi di tutti gli altri concorrenti. Pare però che un concorrente percepisca per la sua partecipazione un minimo di 3mila euro. Molto probabilmente è qualcuno di poco conosciuto.

Isola dei famosi, il compenso di Ilary Blasi e degli opinionisti

Se il cachet dei naufraghi partiti per l’Honduras in questa edizione si è abbassato, è lievitato invece, secondo le indiscrezioni, quello di Ilary Blasi, conduttrice di questa nuova edizione del reality.

Secondo Cosmopolitan la moglie di Francesco Totti percepirebbe 50 mila euro a puntata per due messe in onda a settimana. Un bel gruzzoletto, dunque. Facendo una stima, infatti, alla conclusione del programma Ilary potrebbe aggiudicarsi in totale una somma di 1 milione di euro circa. A ciò si aggiungono pubblicità e spot che la vedono protagonista.

Tra gli opinionisti, invece, il più pagato in assoluto è paradossalmente il neo opinionista Tommaso Zorzi. Quest’ultimo, fresco del clamoroso successo da concorrente del Grande Fratello Vip, supererebbe i suoi colleghi per guadagni. Secondo SuperGuidaTv percepirebbe la somma di 50mila euro.

Elettra Lamborghini prenderebbe 25 mila euro mentre la più “sottopagata”, vista la sua lunga carriera, sarebbe Iva Zanicchi con la presunta cifra di appena 20 mila euro.

In ultimo, Massimiliano Rosolino, inviato dell’Isola, guadagnerebbe solo 30 mila euro.