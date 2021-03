Ascolti tv ieri, 25 marzo 2021: L’Isola dei Famosi cala contro la Nazionale

By

Leggero calo per il reality di Ilary Blasi al giovedì battuto dalle qualificazioni ai Mondiali di Calcio su Rai 1. Tutti i dati

Qual è stato il programma più visto di giovedì 25 marzo 2021? Come riportano gli ascolti tv di ieri sera, la puntata de L’Isola dei Famosi 2021 ha totalizzato una media del 19,28% di share, pari a 3.370.000 spettatori. Nel 2019 il quarto appuntamento del reality show, condotto da Alessia Marcuzzi, aveva conquistato 2.399.000 spettatori e il 13,8% di share, mentre nel 2018 3.807.000 gli spettatori, pari al 21,6% di share. Numeri leggermente in calo rispetto alla puntata di lunedì scorso che aveva registrato 3,4 milioni di spettatori netti per il 19,8% di share. A seguire su Rai 1 la partita di qualificazione ai Mondiali, che ha visto lo scontro tra Italia e Irlanda del Nord, sono stati 6.130.000 spettatori e il 22,60% di share.

Di seguito gli ascolti tv di ieri, prima serata: Rai2 Anni 20 496.000 spettatori (2%). Italia 1 La Fabbrica di Cioccolato 1.774.000 spettatori (7,4%). Rai3 Il Quinto dell’Inferno 1.969.000 spettatori (8,2%). Rete4 Dritto e Rovescio 1.001.000 spettatori (5,4%). La7 Piazza Pulita 821.000 spettatori (4,4%). Tv8 Madame 356.000 spettatori (1,4%). Nove Cambio Moglie in replica 372.000 spettatori (1,4%).

La Vita in Diretta fa boom di ascolti: Pomeriggio 5 torna a perdere share e pubblico

Continua il successo per La Vita in Diretta. Gli ascolti tv di ieri hanno fatto registrare un nuovo boom. Dopo alcuni giorni in cui Barbara d’Urso ha avuto la meglio superando il competitor, Alberto Matano ha ottenuto il 18% di share w 2.475.000 spettatori. con il 18% (presentazione: 1.659.000 – 15.1%). Su Canale5 Beautiful ha appassionato 2.937.000 spettatori con il 18%. Pomeriggio Cinque ha fatto compagnia a 1.871.000 spettatori con il 16,4%, nella prima parte, a 2.197.000 spettatori nella seconda parte con il 16%.

Ottimo dato per Uomini e Donne: 2.915.000 spettatori e il 23,1%. Il finale ha intrattenuto 2.486.000 pari al 21,4% di share. Il daytime di Amici 20 è stato visto da 2.294.000 spettatori, pari al 20,2% di share. A seguire L’Isola dei Famosi ha registrato 2.335.000 spettatori con il 20,8%.

Ascolti tv ieri, giovedì 25 marzo 2021: Avanti un Altro vola al 22% senza L’Eredità

Nel preserale di ieri, giovedì 25 marzo 2021, L’Eredità non è andata in onda. Rai 1 ha trasmesso Dantedì, la celebrazione dell’Anno Dantesco alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e con Roberto Benigni. Sono stati 3.331.000 spettatori a sintonizzarsi sul primo canale della Tv di Stato e a seguire l’evento, pari al 15,6% di share. Avanti un Altro su Canale 5, invece, è volato al 22,4% di share, conquistando 4.690.000 spettatori.