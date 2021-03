Ascolti tv ieri, 24 marzo 2021: Svegliati Amore Mio vince la serata

Nella serata di mercoledì 24 marzo 2021, gli ascolti tv di ieri hanno segnato una buona partenza per Svegliati Amore Mio con Sabrina Ferilli protagonista. La prima puntata della fiction ha ottenuto una media di 3.814.000 spettatori, pari al 16,10% di share. Si tratta della migliore partenza per una serie negli ultimi quattro anni di Mediaset. Una serata complicata dal punto di vista della concorrenza. Ciò significa che dalla prossima settimana share e pubblico potrebbero aumentare. Su Rai1 Mia e il Leone Bianco ha conquistato 3.630.000 spettatori pari al 14,5% di share. Bene la finale di Italia’s Got Talent su Tv 8 condotta da Enrico Papi. Il conduttore ha sostituito la padrona di casa Ludovica Camello positiva al Coronavirus. Il talent ha segnato 1.406.000 spettatori e il 6,43% di share. Sommando anche Sky Uno, 1.847.000 spettatori.

Di seguito gli ascolti tv di ieri degli altri canali: Rai 2 Rocco Schiavone 4 2.570.000 spettatori pari al 10,3% di share. Italia 1 Barry Seal – Una Storia Americana 1.328.000 spettatori (5,4%). Rai3 Chi l’ha Visto? 2.291.000 spettatori, share del 10%. Su Rete4 Stasera Italia Speciale 671.000 spettatori con il 2,9% di share. Su La7 Atlantide – Storie di Uomini e di Mondi 654.000 spettatori con uno share del 2,8%. Nove Accordi & Disaccordi 448.000 spettatori (1,7%).

Ascolti tv ieri: Antonella Clerici fa record con È Sempre Mezzogiorno. Matano superato da d’Urso

Nuovo boom per È Sempre Mezzogiorno. Come riportano gli ascolti tv di ieri 24 marzo 2021, Antonella Clerici ha conquistato il 16,2% di share pari a 2.022.000 spettatori. Secondo giorno consecutivo per Pomeriggio 5 che batte La Vita in Diretta. Barbara d’Urso ha registrato nella prima parte 1.929.000 spettatori, 16,7% di share, nella seconda 2.162.000 spettatori, 15,5% di share, mentre nella terza 2.065.000 spettatori e il 13,5% di share. La conduttrice ha superato Alberto Matano. Il contenitore di Rai 1 è stato visto da 2.094.000 e il 16,1% di share.

Maurizio Costanzo Show batte Porta a Porta: effetto Tommaso Zorzi?

Il debutto della nuova stagione del Maurizio Costanzo Show su Canale 5 ha totalizzato 1.213.000 spettatori e il 14,4% di share. Tra gli ospiti anche Tommaso Zorzi, reduce dal forte successo ottenuto al Grande Fratello Vip come vincitore e che continua ad ottenere nelle vesti di opinionista a L’Isola dei Famosi di cui ha spoilerato un allungamento del reality fino a giugno 2021. Porta Porta è stato battuto: su Rai 1 Bruno Vespa ha convinto 936.000 spettatori con l’8,6% di share.