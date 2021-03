Tommaso Zorzi spoilera prolungamento Isola dei Famosi: quando finisce

La quindicesima edizione de L’Isola dei Famosi macina successi di pubblico da quando è iniziata. Nonostante l’agguerrita concorrenza su Rai 1, che vince puntualmente sul diretto competitor. Il successo, quindi è tale da portare alla decisione di un prolungamento de L’Isola dei Famosi. Tommaso Zorzi ha fatto spoiler durante Sorrisi Live, intervistato sul profilo Instagram di Tv Sorrisi e Canzoni:

“Sarà una edizione abbastanza lunga, finirà il 2 giugno”

La prima serata di debutto ha ottenuto il 21% di share, raccogliendo 3.602.000 spettatori. L’ultima edizione del reality show, quella del 2019, era partita un po’ peggio, con il 18,27% di share e 3.062.000 spettatori. Il secondo appuntamento è calato al 17,9% di share, 3.047.000 spettatori, registrando un calo di circa 600.000 spettatori e 4 punti di share. Lunedì scorso, 22 marzo 2021, invece c’è stata una risalita al 19,76% di share e 3.427.000 spettatori.

Tommaso Zorzi, smascherato da Akash, ha dichiarato che sta cercando di dosarsi, soprattutto perché si è agli inizi di questa avventura, sarebbe inutile partire a gamba tesa sui naufraghi a meno che non ci siano dei motivi validi che inducano a farlo. Chissà se sarà felice Ilary Blasi dell’Isola dei Famosi che si allunga fino ai primi giorni di giugno. Prima di iniziare la sua avventura al timone del reality aveva detto sull’ipotesi di un prolungamento preso in corsa: “Io resto tre mesi, poi a giugno voglio andare a Sabaudia”

Molto presto andrà in onda il programma di Zorzi, Isola Off tutti i mercoledì alle 22,30 su Mediaset Play, con ospiti in studio e tante sorprese. Un bel contenitore dove, ovviamente, si parlerà dell’Isola dei Famosi, ma sarà affiancato anche da alcuni ex concorrenti del Grande Fratello Vip come Francesco Oppini e Andrea Zelletta. Probabilmente Zorzi sbarca su Italia 1: Isola Off dovrebbe essere trasmesso in tv.

Zorzi al Maurizio Costanzo Show: “La cravatta che indosso è quella di Mike Bongiorno”

Nel corso dell’intervista sul profilo social di Sorrisi e Canzoni, Tommaso Zorzi ha parlato della sua ospitata al Maurizio Costanzo Show. Per il suo debutto indosserà una cravatta a righe celesti e blu. Non si tratta di una cravatta comune ma è stato un dono di Leo Bongiorno, figlio dell’indimenticabile Mike. L’ha detto il vincitore della quinta edizione del Grande Fratello Vip, ammettendo di averla indossata proprio per l’occasione come portafortuna.

Nel programma di Maurizio Costanzo si esibirà anche in Bocca di Rosa. Il brano è una canzone scritta da Fabrizio De André insieme a Gian Piero Reverberi ed è considerata una delle più rappresentative dell’autore.