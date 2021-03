Tommaso Zorzi, Akash lo smaschera e pubblica chat: “Ti ho mangiato”

Ha preso il sacchetto ma è ancora in attesa di tornare in Italia Akash Kumar, eliminato dall’Isola dei Famosi. L’ex concorrente ha rifiutato di restare ancora in gioco ma su Parasite Island, l’isola di riserva che è ormai diventata prassi del regolamento del reality show condotto da Ilary Blasi. Ha ringraziato per avere ricevuto il sostegno di tutti, ma ha preferito comunque lasciare. La padrona di casa ha provato a convincerlo, tentando di comprendere se ci siano state particolari motivazioni in merito al suo rifiuto di restarvi e poi si è stizzita invitandolo a raccogliere tutto e andarsene. Sui social Akash Kumar si è scagliato contro Tommaso Zorzi e si è sfogato per tutta la notte su Instagram svelando perché non doveva fare un reality.

Un duro attacco ancora contro L’Isola dei Famosi, definito trash e di cui già aveva parlato male in passato. Sembra non voler dare tregua al vincitore della quinta edizione del Grande Fratello Vip. Ha deciso di pubblicare le chat di messaggi con Tommaso Zorzi e queste, forse, risalgono a qualche giorno prima di partire per l’Honduras. Tommaso ha chiesto di incontrare Akash, invitandolo ad andare da lui. Il ragazzo con gli occhi operati, invece, ha replicato con un messaggio vocali di pochi secondi, per nulla forse intenzionato a chiarire qualche malinteso che forse avranno avuto in passato:

“Caro Tommaso Zorzi, sono stato un signore con te, tu mi hai cercato di rovinare, ma ti ho mangiato, almeno sono pulito e sano. La televisione ha bisogno di persone come te. Fino a due anni fa non si sapeva chi fosse”

Akash Kumar pentito di avere accettato L’Isola dei Famosi: cosa ha detto

L’ex naufrago si è detto pentito di avere partecipato a L’Isola dei Famosi. Non ha mai detto nulla in diretta, sostenendo che il trash non gli appartiene. Eppure pochi giorni prima diceva di essere lì proprio per vincere, si era mostrato molto sicuro di sè e il pubblico si era creato delle aspettative, ma solo per il suo aspetto fisico dal momento che era sconosciuto a molti se non a quanti lo hanno visto partecipare a Ballando con le Stelle, Temptation Island e Ciao Darwin con nomi diversi. Ora sembra volere pensare solo a se stesso e alla sua carriera nella moda. Sarebbe un modello e avrebbe calcato passerelle internazionali importanti. Ha dichiarato sui social di essere la persona più pulita di questo mondo, ne è uscito da re e ha vinto anche l’ultima gara.

Proprio sull’ultima gara contro Gilles Rocca a L’Isola dei Famosi sui social si è scatenato grande fermento, accusandolo di avere imitato Cristiano Ronaldo nelle mosse di vittoria e di essere una persona convinta e piena di sè. A proposito degli occhi operati: Akash ha dichiarato che l’invidia è una brutta bestia. Peccato ci siano foto del suo passato in giro per il web e varie testimonianze di persone del suo paese dove è cresciuto e ha abitato.