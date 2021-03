Isola, il Visconte Ferdinando abbandona subito dopo la puntata: “Io sbotto”

Il primo eliminato di questa edizione non ha resistito su Parasite Island neanche un’ora: appena è finita la puntata ha comunicato di voler andare via

Il Visconte Ferdinando Guglielmotti ha abbandonato l’Isola dei Famosi 2021. Una decisione che non sorprenderà una buona parte del pubblico, visto che già ieri sera non sembrava convinto di restare su Parasite Island. Come primo eliminato ufficiale di questa edizione al televoto, infatti, a Ferdinando è stata data la possibilità di proseguire insieme a Fariba e Ubaldo. Una specie di ultima spiaggia, insomma. Lui però non l’ha vissuta come una seconda possibilità, forse perché troppo concentrato a rimuginare sull’esito del televoto. Il pubblico infatti lo ha eliminato contro Drusilla Gucci e pare che non gli sia andato giù.

Essere stato nominato dai compagni prima e aver perso al televoto dopo ha fatto sì che Ferdinando non si sentisse dell’umore giusto per continuare il gioco. Ieri sera lo ha detto e ridetto, ma Ilary Blasi e tutto lo studio lo ha convinto a non rinunciare. Lui si è lasciato convincere, ma era chiaro che non sarebbe durato. La conduttrice, come l’amico Bruno ospite in studio, gli aveva chiesto di provare almeno fino alla prossima puntata di lunedì. “Così non va bene”, ha commentato lui. Quindi ha accettato di restare solo dopo che Ilary gli ha concesso di potersi ritirare in qualsiasi momento. Insomma, gli ha detto “fai quello che ti pare” tra le righe.

L’impressione era che bisognava necessariamente liberare Marco Maddaloni, che ha guidato e istruito gli Aspiranti Naufraghi Fariba e Ubaldo nei loro primi giorni sulla spiaggia. Il Visconte si è lasciato convincere, ma non ce l’ha fatta ed è tornato subito sui suoi passi: Ferdinando ha abbandonato l’Isola subito dopo la puntata. Ai due suoi compagni di spiaggia ha spiegato che proprio non era dell’umore giusto. Se ci fosse stato un nubifragio nella notte non avrebbe reagito bene: “Io sbotto”. Quindi alla telecamera del confessionale ha motivato la sua decisione:

“Ho deciso che forse è meglio che me ne vado stasera. Anche perché purtroppo sono così demotivato da questa votazione contraria che non sarei in grado di continuare questo gioco. Sarà per la prossima volta. Adesso non sono né dell’umore né dello spirito di poter continuare a essere in gioco. Mi dispiace veramente molto”

Dalle sue parole sembra chiaro che non abbia preso bene l’esito del televoto. Non ha nascosto di essere demotivato per l’eliminazione decisa dal pubblico, quindi ha preferito abbandonare anziché riscattarsi. D’altronde il pubblico ha avuto pochi giorni per decidere tra Drusilla e Ferdinando, non aveva molti elementi su cui basarsi. Il Visconte Ferdinando ha ufficialmente lasciato l’Isola dei Famosi 2021 ed è il primo eliminato di questa edizione.