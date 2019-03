Isola dei Famosi: punizione per Soleil, l’eliminato e i nominati

Isola dei Famosi, puntata Lunedì 18 Marzo 2019: chi è stato eliminato e nominato

Nella nuova puntata dell’Isola dei Famosi ad essere eliminato dal pubblico è stato Brosio. L’ormai ex naufrago ha lasciato la Palapa e si è recato sull’Isola Che Non C’è da Kaspar Capparoni e Stefano Bettarini. Pur avendo deciso di voler restare in gioco e sfidare i due uomini, alla fine Paolo non ce l’ha fatta a vincere neanche il secondo televoto ed è stato mandato a casa. Chiusa la parentesi su Paolo, passiamo al leader. Durante la settimana a vincere la prova sono stati Soleil ed Aaron. I due giovani si sono sfidati questa sera con la prova del fuoco e alla fine la Sorge ha avuto la meglio. Nonostante ciò, la donna è stata punita e per questo le è stata tolta la sua razione di riso e i suoi buondì per la colazione, che ha deciso di cedere a Riccardo Fogli e Sarah Altobello. La causa di tale punizione è l’aver mangiato la pasta al pesto quando il gong era ormai suonato.

Isola: Paolo Brosio eliminato, Soleil Sorge leader e i nuovi nominati

Anche questa settimana l’Isola dei Famosi ha regalato delle ottime sorprese. Prima l’incontro tra Stefano Bettarini e Nicoletta Larini, con un Kaspar Capparoni in lacrime che non ha potuto riabbracciare sua moglie Veronica pur avendola a due passi da lui. Poi è arrivato lo scontro tra Fogli e Marina La Rosa. Lei lo ha criticato per prendere sempre le difese di Soleil e lui non l’ha presa assolutamente bene. Momenti di risate con Sarah. La bella giovane di Bari ha risposto ad alcune domande di cultura generale e alla fine ha vinto un caldo bagno che ha poi deciso di condividere con la sua amica Sorge.

Isola dei Famosi: tutti i nominati della nuova settimana

Questa sera nomination molto particolari. Poiché tutti i naufraghi hanno ricevuto un voto, la leader Soleil ha dovuto fare non uno, ma ben due nomi da mandare al televoto. La donna ha fatto il nome di Luca Vismara e Marina La Rosa.