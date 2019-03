Riccardo Fogli e Marina La Rosa: scoppia la lite per Soleil

Isola dei Famosi, Riccardo Fogli difende Soleil: Marina La Rosa attacca, lo scontro

Nuova lite all’Isola dei Famosi. Questa volta al centro dello scontro ci sono finiti Riccardo e Marina. Alessia Marcuzzi ha mostrato a Fogli il video della nomination fatta da La Rosa la scorsa settimana. Per chi non lo ricordasse, la donna decise di nominare proprio il noto cantautore. Questa sera, in diretta tv, i due hanno avuto modo di confrontarsi e il dialogo non è stato assolutamente pacato. La naufraga ha ribadito le sue motivazioni, sottolineando come l’uomo difenda sempre Soleil Sorge, anche quando forse non dovrebbe. Di fronte alle parole della donna, lui è stato abbastanza lapidario nella risposta.

Marina La Rosa contro Riccardo per Soleil all’Isola dei Famosi

Riccardo Fogli ha chiaramente rivelato di non essere molto interessato al giudizio de La Rosa. “Di quello che dice Marina io me ne sbatto altamente le palpebre!” Di fronte a tale scontro, Soleil non ha potuto fare a meno di intervenire e dire la sua su quanto sentito dire da Marina. La giovanissima ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha smentito la donna e ha invece dichiarato che il suo amico Fogli riconosce anche i suoi sbagli e glieli indica non appena può. “Riccardo lo fa, mi fa riconoscere i miei sbagli, forse non lo fa notare in pubblico perché qualcosa lì sotto brucerebbe a qualcuno.”

Riccardo Fogli difende Soleil e si scontra con Marina all’Isola dei Famosi

Alla fine, Riccardo e Soleil hanno dimostrato ancora una volta di essere fortemente legati l’uno all’altro e a quanto pare nessuno può attaccarli. I due si difendono a gran voce reciprocamente. Fogli ha poi chiuso il dibattito con: “A Marina le rode che questa ragazza riesca sempre a vincere.” Insomma, Ancora oggi, gli animi dei naufraghi dell’Isola dei Famosi non sembrano riuscire a placarsi.