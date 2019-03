Bettarini riabbraccia la fidanzata: Kaspar Capparoni in lacrime

Isola dei Famosi, Bettarini incontra e abbraccia la sua fidanzata Nicoletta: Kaspar piange e abbraccia la coppia

Bettarini ha avuto l’opportunità di riabbracciare la sua fidanzata Nicoletta, mentre Kaspar no. I due naufraghi dell’Isola dei Famosi e le loro amate si sono dovuti sfidare a colpi di vetruviano e alla fine ha vinto l’ex calciatore e la sua bellissima e giovanissima Larini. E mentre la donna raggiungeva in barca Stefano, la moglie di Capparoni ha lasciato la spiaggia senza poter neanche sfiorare il suo uomo. La reazione dell’attore ha spiazzato un po’ tutti. Mentre vedeva sua moglie allontanarsi, il diretto interessato non è riuscito a trattenersi ed è finito in lacrime. Per come si è fatto conoscere sin dal primo giorno di Isola, nessuno avrebbe mai pensato di poterlo vedere stare così male.

Kaspar Capparoni piange per la moglie all’Isola, Stefano Bettarini rincontra Nicoletta

Kaspar sembra sia rimasto molto male nel vedere sua moglie andare via senza prima poterla abbracciare e baciare. Allo stesso tempo, Bettarini ha versato delle lacrime di gioia nel poter riunirsi per alcuni minuti alla sua bella fidanzata. Nicoletta e Stefano hanno infatti vinto la prova del vetruviano e per questo hanno avuto la possibilità di incontrarsi. Un momento di grande commozione e anche un po’ tenero. Non si è potuto fare a meno di notare infatti il malessere di Capparoni. In ogni caso, l’attore è stato accolto tra le braccia della Larini e del suo ormai grande amico Stefano.

Stefano Bettarini e Nicoletta Larini: il romantico incontro all’Isola dei Famosi

Bettarini e Nicoletta hanno potuto riabbracciarsi. La loro commozione ha lasciato tutti a bocca aperta e ha fatto emozionare un po’ anche noi telespettatori. Un momento di grande romanticismo e dolcezza. Stefano e la sua Larini si sono lasciati andare a grandi abbracci e baci super passionali. Entrambi si sono ribaditi il loro reciproco amore e poi lei ha salutato, senza prima provare a chiedere di poter restare insieme al suo uomo.