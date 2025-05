Isola dei Famosi, Pretelli promosso: debutto vincente e tifoseria Salemi

Pierpaolo Pretelli è un volto approvato di questa edizione de L’Isola dei Famosi. L’inviato sta ricevendo tanti complimenti da parte del pubblico di Canale 5 e tra i suoi sostenitori c’è anche, ovviamente, Giulia Salemi. L’influencer sta seguendo con attenzione questo inizio del percorso del suo compagno in Honduras. Per farlo, l’ex concorrente del Grande Fratello Vip si è riunita con alcuni amici e sua mamma Fariba in casa sua, in occasione di questa prima puntata.

Quando Pierpaolo è partito per l’Honduras, la Salemi ha faticato a trattenere le lacrime. Di recente, i due hanno avuto il loro primo figlio Kian. Mentre il matrimonio per Pretelli e Giulia per ora resta un progetto lontano, la complicità si avverte anche a distanza. Su Instagram, l’influencer ha fatto il tifo per il suo amato, condividendo una Storia dove, insieme agli altri presenti in salotto, ha esultato durante la presentazione di Pierpaolo.

Veronica Gentili ha presentato l’inviato de L’Isola dei Famosi 2025, definendolo una persona dagli occhi buoni e il sorriso contagioso. I fan dei Prelemi, così definiti dai loro fan sin dalla loro partecipazione al Grande Fratello Vip, hanno esultato insieme alla Salemi. “Stasera gruppo di ascolto Isola”, ha scritto inizialmente Giulia, con una foto che ritrae il tavolo della cena di stasera, prima della puntata, accompagna da Fariba e amici come Martina Hamdy e Matteo Evandro.

Nel momento in cui, Pretelli è ufficialmente entrato in scena, l’influencer ha ripreso il momento con felicità, scrivendo: “Ci siamooo. Forza Pierino, il nostro inviato”. Una Salemi felicissima e orgogliosa del percorso che sta portando avanti il suo amato, che si ritrova a dover stare lontano dalla sua famiglia per qualche mese. Almeno così si spera, visto che c’è chi teme il flop di questa edizione de L’Isola dei Famosi, dopo quello di The Couple.

Di sicuro la presenza di Pierpaolo attira molti telespettatori, felici di vederlo in queste vesti. Certo, la mancanza di Alvin si avverte sempre, visto che ormai è considerato lui il volto storico in queste vesti, da anni. Ma a differenza dei commenti negativi che sta ricevendo Veronica Gentili, con i fan di Ilary Blasi nostalgici, Pretelli è riuscito già a conquistare tutti come inviato.

Il debutto per ora sta andando alla grande. Pierpaolo sta riuscendo a svolgere il suo ruolo nel migliore dei modi, tra i naufraghi in questa prima puntata. Ora, però, bisognerà attendere le prossime puntate per capire se riuscirà a restare in piedi.