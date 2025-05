Pierpaolo Pretelli, crisi e matrimonio con Giulia: così frena i fan

Prima dell’inizio de L’Isola dei Famosi 2025, dove svolge il ruolo di inviato, Pierpaolo Pretelli si è svelato in una nuova intervista per il settimanale Chi. Qui è tornato a parlare della sua storia d’amore con Giulia Salemi, che continua ad appassionare i loro fan a distanza di tempo. Tra loro c’è stata una crisi importante di recente e oggi Pierpaolo ci ha tenuto a frenare un po’ l’entusiasmo dei fan su un loro eventuale matrimonio.

Pretelli e Salemi sono diventati genitori per la prima volta del piccolo Kian. Ora c’è chi spera che arrivino presto le nozze. Ma sembra proprio che i fan dovranno attendere un bel po’ di tempo prima di assistere a questo lieto evento. Infatti, lo stesso Pierpaolo ha spiegato nella sua intervista:

“Sicuramente prima battezzeremo Kian, il matrimonio non è nelle nostre priorità in questo momento. Quando ci sarà, incoronerà il nostro amore, adesso lo incorona Kian”

Dunque, per il momento, nei progetti dei Prelemi – così definiti da anni dai loro fan – c’è solo il battesimo del loro figlio. Il matrimonio arriverà, ma non è in progetto. Ora Pretelli si gode la sua carriera nel mondo della televisione, dopo aver trascorso molto tempo in giro dei teatri, dove ha acquisito consapevolezza. La prima ad appoggiarlo nella decisione di accettare la proposta di diventare inviato de L’Isola dei Famosi 2025 è stata proprio la sua Giulia.

“Quando è arrivata la chiamata per l’Isola io e Giulia ci siamo guardati, il suo supporto è stato fondamentale. Mi ha detto: “Vai!”. Sono molto sereno, sento che sto finalmente costruendo”

Dopo aver parlato con la conduttrice, Veronica Gentili, Pierpaolo si è convinto che questa Isola sarà “molto umana”. Nei panni di inviato, comunque, Pretelli cercherà di essere sia divertente che istituzionale. Ed è tornato così a parlare della crisi che lui e la Salemi hanno dovuto affrontare. Non è stato facile superarla, ma entrambi hanno deciso di impegnarsi per tornare a sorridere insieme. La chiave giusta? Mettersi in discussione e confrontarsi.

Infatti, Pretelli ha raccontato che si sono seduti e hanno parlato. Non solo, la Salemi gli ha consegnato una lista di cose che non le andavano bene. Oggi tra Pierpaolo e Giulia tutto procede a gonfie vele: “Siamo uno la spalla dell’altra. Siamo complici, ci sosteniamo. Siamo una squadra, perché entrambi veniamo da situazioni lontane dal mondo della tv”. Alla base c’è l’umiltà, quella che gli ha permesso anche di farsi strada per costruirsi la carriera che sognava:

“La ruota gira e ha girato per il verso giusto. Poi bisogna impegnarsi per indirizzarla, anche tu devi fare la tua parte. Basta soltanto aspettare, come in amore. Arriva quando meno te lo aspetti. Per me questo è un anno da incorniciare”

Non resta ora che attendere per scoprire come Pretelli se la caverà nel ruolo di inviato in Honduras, con Giulia che lo sosterrà a distanza!