Giulia Salemi, la verità amara su ciò che è accaduto dopo il parto

Giulia Salemi si è raccontata intimamente, rivelando aneddoti personali mai resi noti fino ad ora. Due mesi fa è diventata mamma per la prima volta, accogliendo assieme al compagno Pierpaolo Pretelli il piccolo Kian. L’annuncio della nascita del figlio non è stato immediato. Infatti è arrivato dopo alcuni giorni dalla venuta alla luce del bebè. Ora l’influencer italo iraniana, in una lunga intervista rilasciata a Cosmopolitan, spiega il motivo della notizia data in ‘ritardo’: in quei giorni è stata molto male.

Giulia Salemi, i problemi dopo il parto

“Dopo il parto ho vissuto in una bolla. Abbiamo deciso di vivere quel momento solo per noi, di mantenerlo nostro, per privacy non ho detto nulla pubblicamente per una settimana. Stavo molto male, avevo molti dolori. Pierpaolo mi ha aiutata molto, anche a riprendere a camminare”. Così Giulia Salemi, la quale ha aggiunto che Pretelli ha un animo fanciullesco che la aiuta a prendere la vita in modo più leggero e sano.

“Sono anni che vado in analisi, cerco di migliorarmi giorno dopo giorno e cerco di portarmi dietro sempre meno i traumi del passato. Il divorzio dei miei genitori, ad esempio”, ha aggiunto l’influencer. Spazio poi a una serie di riflessioni sulla maternità. Salemi ha evidenziato che oggi la priorità per lei è Kian che viene al primo posto rispetto a qualsiasi altra cosa. Tornando al legame con Pretelli, ha dichiarato che lo showman è la “persona giusta” per lei. Non tutto, però, è perfetto, come d’altra parte in ogni coppia. “Non ho la vita perfetta, nulla è come sembra, ma ogni cosa ora è al posto giusto”, ha sottolineato.

Giulia Salemi e le amicizie inesistenti nel mondo dello spettacolo

A breve tornerà in onda con la seconda stagione del suo podcast “Non lo faccio x moda – NLFXM“. Quando le è stato chiesto se tra gli ospiti ci saranno anche sue amiche del mondo dello spettacolo, ha fatto un lungo discorso relativo al concetto di amicizia, riferendo che tra lo showbiz non ha alcun rapporto di amicizia stretto. “Il tema dell’amicizia è molto complesso. Mi piace dire che ho chiamato a partecipare persone che stimo, la cui opinione mi interessa”, ha sostenuto, aggiungendo che con il tempo ha imparato a non abusare della parola amico.

“Oggi – ha rivelato l’influencer – sono certa delle mie amicizie: sono poche e non fanno il mio lavoro. Cerco di dare il giusto valore ai rapporti. In passato ho sempre cercato di mantenere quelle promesse, tra incontri e presenze, ma oggi non rincorro più. Prima di farlo cerco di capire quanto l’altra persona sia interessata davvero a condividere del tempo con me”. Salemi ha inoltre dichiarato che tra le persone del mondo dello spettacolo c’è molta competizione. Nulla di male, a patto che sia sana. Invece ha ravvisato che molte volte il mondo dei vip porta ad alimentare invidie e cattiverie.

Infine Salemi ha spiegato che oggi è serena grazie alla famiglia che ha creato con Pierpaolo Pretelli. Si è quindi lasciata alle spalle i problemi del passato in cui ha sofferto non poco la solitudine che la portava troppo spesso a confrontarsi con i suoi mostri interiori.