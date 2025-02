Giulia Salemi torna con Non lo faccio x moda: quando sarà in onda

Ha partorito poche settimane fa e dopo un breve periodo di pausa ha deciso di tornare al suo lavoro. Così Giulia Salemi è pronta a mettersi in gioco con la nuova stagione di Non lo faccio x moda- NLFXM. Il podcast si propone di portare una velata di novità e alzare l’asticella rispetto alla prima edizione che aveva già riscontrato molto successo. Non mancheranno confronti tra ospiti, riflessioni su tematiche di attualità e allo stesso modo episodi di intrattenimento. Lo sguardo inedito della conduttrice renderà tutto più piacevole e darà quella leggerezza di cui il pubblico ha bisogno.

La seconda stagione di Non lo faccio x moda

Giulia Salemi tornerà in primavera con la seconda stagione del suo podcast Non lo faccio x moda – NLFXM. La conduttrice è pronta ad ospitare nel suo studio tanti ospiti con i quali racconterà episodi, aneddoti ed altre curiosità riguardanti il mondo dello spettacolo e dell’attualità.

Emergeranno esperienze personali e professionali dei partecipanti che sono rimaste in secondo piano e di cui in pochi conoscono i dettagli. L’obiettivo è quello di creare un’interazione con la community attraverso i canali digitali del podcast e dell’influencer italo-persiana. Ogni settimana sarà pubblicata una puntata sui canali streaming, Youtube, Instagram, Tik Tok.

Le parole di Giulia Salemi

“Sono molto felice del successo che ha avuto la prima stagione di Non lo faccio x moda ed è proprio per questo che abbiamo deciso di continuare questa avventura, dando voce a storie e percorsi di vita che possano offrire spunti di riflessione e ispirazione”. Ha affermato Giulia Salemi, spiegando che nella nuova edizione vuole intraprendere un vero e proprio viaggio insieme agli ospiti che intervisterà, facendo emergere la loro storia, toccando la parte più profonda di ognuno senza mai fare venire meno quel tocco di leggerezza e sensibilità.

Il successo della prima stagione

La prima prima stagione di Non lo faccio x moda ha conquistato oltre 57 milioni di total audience e il podcast è stato ritenuto uno tra i più ascoltati del 2024. Tale esperienza per Giulia Salemi si è rivelata un vero successo che l’ha portata a confermare la seconda edizione e a intraprendere una strada diversa rispetto a quella che è stata solita percorrere. Il titolo, infatti, si riferisce proprio alla sua intenzione di non parlare solo ed esclusivamente di moda ma anche di altre tematiche.

Giulia Salemi: influencer, conduttrice e mamma

L’abbiamo conosciuta ancora meglio durante la sua permanenza nella casa più spiata d’Italia dove ha incontrato il suo grande amore Pierpaolo Pretelli. Influencer, conduttrice ed oggi mamma, Giulia Salemi si è costruita una carriera di un certo spessore, lasciando il segno in ogni suo progetto. Da poche settimane Kian è arrivato nella sua vita, riempendo le sue giornate di gioia e felicità.