Pretelli parte per l’Isola, Giulia Salemi in lacrime (forse troppe?)

Sta per iniziare L’Isola dei famosi e, quest’anno, gli autori hanno deciso di rivoluzionare lo staff: una nuova conduttrice, una sola opinionista e un inviato inedito. Il pubblico troverà Veronica Gentili, Simona Ventura e Pierpaolo Pretelli, un trio originale che gli spettatori non vedono l’ora di vedere a lavoro.

Mentre siamo in attesa che il reality cominci, l’ex velino ha già fatto le valigie per l’Honduras, lasciando a casa, e in lacrime, la sua fidanzata Giulia Salemi. Che la sua reazione sia un po’ eccessiva? Il web non ha potuto fare a meno di commentarla soprattutto dopo l’annuncio della diretta interessata nelle ultime ore.

Il saluto di Giulia Salemi a Pierpaolo

Che si tratti di un periodo breve o lungo, i saluti sono sempre emozionanti, soprattutto quando coinvolgono fidanzati o figli. È il caso di Pierpaolo Pretelli che ha lasciato a casa a Milano suo figlio Kian e la sua compagna Giulia Salemi, la quale si è mostrata sui social in una valle di lacrime.

Ciò che il web non ha capito è perché l’influencer abbia deciso di filmare il saluto e pubblicarlo su Youtube, accompagnandolo anche con un annuncio nelle storie Instagram. Una mossa forse un po’ eccessiva, secondo l’opinione pubblica, che sembra fatta apposta per creare hype.

La storia d’amore dei due ex gieffini

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli si mostrano complici e molto innamorati, confermando quotidianamente il loro legame. E pensare che la loro storia d’amore è nata quasi per caso, sotto i riflettori della casa più spiata d’Italia, durante una delle edizioni del Grande Fratello. All’epoca l’ex velino sembrava inizialmente essere interessato a Elisabetta Gregoraci poi, però, il destino lo ha fatto avvicinare sempre di più all’influencer.

Dopo una frequentazione avvenuta davanti le telecamere, i due sono diventati una coppia ed hanno continuato la loro relazione anche una volta usciti dalla casa. Hanno costruito passo dopo passo un rapporto solido e maturo. Tuttavia, non è mancato un periodo di crisi che ha messo a dura prova il loro amore.

Per fortuna, la coppia è riuscita a superare il momento di difficoltà, dimostrando una grande capacità di confronto e ascolto reciproco. Oggi, Giulia e Pierpaolo non perdono occasione di condividere la loro storia con i fan che li supportano e sostengono. Inoltre, sono diventati genitori del piccolo Kian, nato qualche mese fa. La coppia, così, si è trasformata in una vera famiglia. A questo punto manca solo il matrimonio? Dopo l’esperienza all’Isola dei famosi, Pierpaolo Pretelli si presenterà a casa con l’anello?