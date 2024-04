Isola dei Famosi, nuovo naufrago figlio di nota showgirl: sarà vero?

Lunedì 9 aprile inizierà la nuova stagione del reality show L’Isola dei Famosi, condotto quest’anno da Vladimir Luxuria. La lista dei nomi che faranno parte del cast di quest’edizione si sta allungando sempre di più ed oggi è sbucato all’appello anche quello del figlio di una nota showgirl. Si tratta nello specifico di Francesco Oppini, figlio di Alba Parietti e Franco Oppini. L’annuncio, tuttavia, non convince e c’è chi pensa possa trattarsi di un semplice pesce d’aprile.

Nel giorno di Pasquetta, lunedì 1 aprile, una storia pubblicata da Francesco Oppini sul suo profilo Instagram ufficiale ha sconvolto tutti i suoi follower. Il figlio di Alba Parietti e Franco Oppini ha difatti annunciato la sua partecipazione alla prossima edizione dell’Isola dei Famosi. Oppini ha dichiarato di aver accettato l’offerta dopo una lunga trattativa e di essere quindi pronto a partire per l’Honduras. Nonostante non sia un volto nuovo dei reality avendo precedentemente partecipato al Grande Fratello Vip, il suo annuncio non convince appieno. Più di una cosa, infatti, non torna.

Di seguito la storia pubblicata da Francesco su Instagram:

Perché l’annuncio non convince

Francesco Oppini ha chiesto il supporto dei suoi fan per questa nuova avventura che lo vedrà protagonista. Qualcosa, tuttavia, non convince totalmente i suoi follower. Cos’è nello specifico che fa pensare possa trattarsi di un semplice scherzo? Prima di tutto oggi è il 1 aprile, giornata dei pesci d’aprile. Non è quindi escluso che potrebbe trattarsi di uno di questi. Inoltre non c’è stata nessuna comunicazione ufficiale da parte della produzione del programma. Annunci di questo tipo, difatti, avvengono soltanto per volere della produzione e non tramite dei post pubblicati autonomamente dai vip sui social. Infine, lo stesso Oppini ha più volte ribadito di non voler più partecipare a reality show e di voler concentrarsi esclusivamente sul calcio. Il figlio di Alba Parietti e Franco Oppini ha difatti dichiarato di essere rimasto abbastanza scottato dall’esperienza al Grande Fratello, di conseguenza sorge spontaneo domandarsi per quale motivo voglia mettersi nuovamente in una situazione simile. Non resta quindi che aspettare una comunicazione ufficiale da parte del programma per vedere se ci sarà una conferma oppure una smentita circa la sua partecipazione.