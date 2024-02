Francesco Oppini: “Tv e rifiuti, vi dico a chi e perché ho detto no”

Che fine ha fatto Francesco Oppini? Gli appassionati sportivi sanno sempre dove trovarlo: su Italia 7 Gold continua con le telecronache della sua squadra del cuore, la Juventus. Il figlio di Alba Parietti è invece sparito dalle reti Rai e Mediaset. Le opportunità non gli sono mancate, ma l’opinionista ha preferito declinare diverse offerte. Lo ha rivelato in una lunga chiacchierata rilasciata a Chi Magazine in cui ha anche parlato della sua vita privata. Dopo essersi lasciato con Cristina Tomasini, donna con cui stava assieme durante la sua partecipazione al Grande Fratello Vip 5 (2020-2021), ha allacciato una relazione con Francesca Viverit. Non c’è profumo di fiori d’arancio, ma un bebè potrebbe arrivare presto…

Oppini ha raccontato che in questi anni ha rifiutato per ben tre volte di partecipare a Temptation Island. Non solo: “Ci sono state offerte da reality, ma non volevamo. C’è l’eventualità di un programma che potrebbe essere “di coppia”, ma non Temptation Island, che ho rifiutato tre volte in passato, e non con Francesca”. Evidentemente il telecronista si riferisce al periodo in cui stava con la Tomasini. Un altro no lo ha detto a Pechino Express. In questo caso gli sarebbe piaciuto cimentarsi nelle sfide proposte dal reality show, ma non con mamma Parietti. L’offerta però era esclusiva, serviva la coppia ‘madre – figlio’:

“Lo hanno proposto con mia madre, ma abbiamo rifiutato tutti e due, io con lei non potrei mai fare una roba del genere. Io ho proposto mio padre, o Francesca, o un amico tipo Enock Barwuah o Andrea Zelletta, qualcuno abituato a fare attività fisica, ma volevano soltanto madre e figlio”.

Oppini ha poi spiegato che c’è in cantiere, sempre per quel che riguarda la tv, un progetto con il padre. Non è però detto che vada in porto “quindi meglio non dire altro“.

Spazio poi al versante privato. Con Francesca Viverit sta vivendo un grande amore. La conoscenza non è stata un colpo di fulmine. Il telecronista ha infatti rivelato di conoscere la ragazza da tanti anni, ma soltanto dopo la fine del rapporto con la Tomasini è scattata la scintilla. Scintilla accesasi proprio perché la ragazza le è stata vicina durante il momento non facile della rottura con l’ex fidanzata:

“Ci siamo avvicinati davvero soltanto dopo che mi sono lasciato con la mia ex e ho attraversato un periodo difficile. Lei mi è stata vicina e pian piano è diventato amore. Per il mio 40esimo compleanno mi ha anche regalato un gatto, Martino, che con un’altra gattina, Giorgia, rappresenta il primo nucleo della mia prossima famiglia. Siamo una coppia molto viva, non c’è mai un attimo di noia”.

Quando gli si parla di nozze, Francesco mette le mani avanti e sottolinea che in questo momento non c’è alcun progetto matrimoniale. A differenza di molti altri prima di sposarsi vorrebbe avere un figlio o una figlia. Dopodiché si potrà eventualmente parlare di fiori d’arancio:

“Non ci penso proprio alle nozze, perché per me prima viene un figlio. Da figlio di separati, e separati quando ero bambino, e separati famosi come i miei genitori, per me è stato difficile il rapporto con l’idea di matrimonio. Lo vedo come qualcosa che può fare famiglia, ma quando la famiglia c’è già, quindi quando Francesca sarà incinta allora penseremo al resto”.

A proposito di figlio, c’è qualcosa che deve dire?

“Non lo cerchiamo né lo evitiamo. Da un lato è presto, perché Francesca si è appena laureata e sta facendo il master, da un altro non lo è perché alla mia età è normale…Diciamo che cercherò di stare entro i 45 anni. Anche per i nonni, perché il bimbo o la bimba abbiano tanti anni davanti per goderseli, e perché loro stessi non vedono l’ora. I nonni sono una cosa meravigliosa, io non li ho più, ma Francesca sì e li amo da morire, come amo lei e la sua famiglia. A me vengono gli occhi lucidi per tre cose: i bambini, gli animali e i nonni”.

Inevitabile la domanda su che nonna pensa che sarebbe mamma Alba. Oppini davanti al quesito è rimasto piuttosto disorientato, replicando con un sincero “non so rispondere” e narrando che a 41 anni a volte non riesce ancora a capire completamente sua madre. Un’idea però se l’è fatta. Crede che la Parietti sarebbe “una che coccola e vizia, perché da nonna è più facile”.

“Sono anni che mi stressa perché faccia un figlio, tanto che le ho detto: “Allora fallo tu!“”, ha aggiunto Francesco ironicamente. Quindi ha proseguito: “Però, seriamente, la capisco: a parte il suo fidanzato (Fabio Adami, ndr), al quale auguro lunga vita assieme a lei, sono un riferimento e un sostegno, come lei lo è per me”.

Infine è tornato a parlare della compagna Francesca, descrivendola come una ragazza molto diversa dalla madre: “E questo mi diverte. Lei esce struccata, è un po’ una “hippy moderna”, è molto semplice… Il contrario dell’esempio che ho avuto in famiglia!”. Ha aggiunto che la Viverit è una donna sportiva e molto disciplinata, a lui complementare: “Mette bene in riga uno come me che a volte è un po’ variopinto…Non sono sempre semplice”.

Infine ha spiegato di essere “anti vip”: “Per esempio sono molto “anti-vip”, però ho fatto il Grande Fratello. E perché l’ho fatto, divertendomi pure? Perché era l’opportunità migliore per farmi conoscere come sono e non come “il figlio della Parietti e di Oppini“. E anche perché dovevo comprarmi casa! Ci vado, in tv, ma o mi diverto o lascio stare e resto, professionalmente, sulle mie passioni, che sono il calcio e le automobili”.