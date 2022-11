Francesco Oppini: la neo fidanzata si laurea, lui sbrocca sui social

Congratulazioni a Francesca Viverit, la nuova fidanzata di Francesco Oppini, che nelle scorse ore è riuscita a raggiungere un importante traguardo personale: la ragazza si è infatti finalmente laureata presso l’Università degli Studi di Milano nella facoltà di Scienze dei Servizi Giuridici.

A raccontare uno dei giorni più belli e importanti della sua vita è stato il suo fiero fidanzato, che su Instagram ha documentato la giornata con una serie di video pubblicati via Instagram Stories ma anche con un post dove il figlio di Alba Parietti ha riportato un bel primo piano della fidanzata, sorridente con un mazzo di fiori in mano e la corona di alloro in testa; una delle foto condivise da Oppini è inoltre un romantico scatto dove lo vediamo baciare appassionatamente la sua attuale compagna. Insieme ai due anche i familiari di Francesca, mentre sembra che ad essere assente fosse proprio Alba Parietti.

“Fiero di te, di quello che sei e degli sforzi che hai fatto per arrivare a questo importantissimo momento. Adesso, piccola grande Francesca, sei in rampa di lancio per poter affrontare la vita lavorativa con forza, consapevolezza e dedizione” ha scritto Oppini via social, senza però riuscire (tanto per cambiare) a evitare commenti poco carini.

Un utente in particolare, tale magy92002 (il classico account fake troll) ha dedicato a Oppini parole di un raro qualunquismo. “Sono cambiati i tempi, io nell’ultimo periodo prima della laurea non uscìì di casa tra esami, tesi, allora internet era un miraggio per i pochi eletti! Altro che ristoranti, feste e vacanze”, questo il commento apparso sotto il post che ha rapidamente trovato la risposta di Oppini.

L'”affetto stabile” di Serena Bortone ha replicato, furioso, scrivendo “Ma piuttosto che scrivere tali stron…. restaci ancora in casa che è meglio così eviti di fare figuracce”.

Chi è la nuova fidanzata di Francesco Oppini

La presentazione ufficiale di Francesca Oppini l’aveva fatta questa estate, lo scorso luglio per la precisione. Dopo settimane di rumors, il commentatore sportivo era uscito allo scoperto pubblicando via social una foto inequivocabile in compagnia della sua Francesca, che è lontana dal mondo dello spettacolo.

Fin da subito, in base agli indizi, il loro legame è apparso molto forte e intimo. Sembra infatti che le presentazioni alle rispettive famiglie siano avvenute in tempi piuttosto rapidi. Con la bella Francesca, dunque, Oppini ha voluto lasciarsi alle spalle una volta e per tutte la lunga storia d’amore con la sua ex storica, Cristina Tomasini: nessuno, ancora oggi, è a conoscenza dei reali motivi che hanno portato la coppia a prendere strade separate.