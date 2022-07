L’amore va, l’amore viene. Francesco Oppini, dopo aver chiuso la relazione con Cristina Tomasini – non è chiaro chi abbia lasciato chi, chiaro invece che la love story sia naufragata la scorsa primavera – ha ritrovato pace e ristoro sentimentale. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip 5 è uscito allo scoperto con la nuova fiamma. Di chi si tratta? Di Francesca, una donna bionda, affascinate, dal sorriso dolce e lontana dal mondo dello spettacolo. Da qualche settimana si mormorava che tale donna del mistero facesse coppia con il figlio di Alba Parietti. Ora arriva la conferma dal diretto interessato che, nelle scorse ore, ha pubblicato una foto inequivocabile su Instagram, ufficializzando di fatto la love story.

“E se poi arriva lei…”, la didascalia con cui Oppini ha presentato Francesca tramite una Story IG. Il tutto impreziosito da un tappeto musicale ultrà romantico, ossia il brano di Diodato ‘Fai rumore’. Che qualche scarica d’amore fosse nell’aria, diversi fan del telecronista sportivo lo avevano intuito da giorni. Infatti i più attenti hanno notato che, di recente, la donna e Francesco erano spesso assieme. Ad esempio lei era apparsa in alcune Stories Instagram di lui, mentre badava al suo gatto.

E ancora, Francesca la si è notata anche in altri video e scatti social nella comitiva degli amici storici di Oppini. Ma c’è dell’altro: in questo momento Francesco sta trascorrendo dei giorni di vacanza a Sanremo. E naturalmente con lui c’è Francesca. Ulteriore prova che tra i due sia scattata la scintilla è che pochi giorni fa l’ex inquilino del GF Vip è andato a trovare lo zio e il padre, accompagnato dalla donna bionda dal sorriso dolce. Il che spinge a credere che siano pure già state fatte le presentazioni in famiglia.

Per quel che invece riguarda Cristina Tomasini, tutto tace. Sia lei sia Francesco non hanno mai dichiarato pubblicamente di essersi lasciati, anche se non ci sono dubbi a riguardo della rottura che si è consumata tra la fine dell’inverno e l’inizio della primavera. Restano così ignote le cause che hanno portato la relazione a finire su un binario morto.