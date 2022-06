Oppini e Cristina Tomasini, è finita. La donna rompe il silenzio: come sta

The end, la love story tra Francesco Oppini e Cristina Tomasini è giunta al capolinea. Già nelle scorse settimane c’erano pochi dubbi sul fatto che la rottura sentimentale si fosse consumata: il figlio di Alba Parietti e la donna avevano smesso di apparire assieme sui social e alle insistenti richieste dei fan di chiarimenti non avevano dato alcuna risposta. Silenzio tombale, altrimenti detto: silenzio assenso. E infatti i giorni sono passati, ma di Francesco e Cristina assieme nemmeno l’ombra. Dall’aprile scorso, tutto tace. Nessuna traccia di lei nemmeno al compleanno di lui. Insomma, che ci fosse stato l’addio era abbastanza chiaro. Ora arrivano le prime parole della Tomasini sulla questione; parole che lasciano intendere che appunto l’amore è evaporato.

Nei giorni scorsi Cristina ha pubblicato un post su Instagram in cui si è immortalata nel giardino di un ristorante di Arcore (Monza). “Solo nell’oscurità puoi vedere le stelle”, la didascalia che ha scritto a corredo del suggestivo scatto in bianco e nero. Come al solito, si sono fatti vivi diversi utenti che l’hanno subissata di complimenti. Qualcuno, come da mesi a questa parte accade, le ha chiesto notizie di Francesco Oppini e, per la prima volta da quando si rincorrono le voci di rottura, la Tomasini ha replicato. “Sei ancora innamorata?”, ha chiesto una curiosa ‘seguace’. Secca la risposta di Cristina: “Sì, innamorata della vita”. E Francesco? Nemmeno una menzione.

Un’altra fan l’ha invitata ridere, sostenendo che appaia sempre triste. Nulla di tutto questo. La fine della relazione con Oppini non le ha tolto il sorriso. “Giudicare da qualche scatto fotografico mi sembra superfluo”, ha esordito Cristina che ha poi aggiunto: “Fortunatamente sono serena e circondata da molti affetti”.

Nulla più è stato aggiunto. Da segnalare che nonostante la coppia non ci sia più, Francesco e Cristina continuano a seguirsi sui social. Non è nemmeno raro che Alba Parietti, che ha sempre avuto parole al miele per l’ex nuora, sotto ai post della Tomasini rilasci dei commenti teneri e di stima. Insomma, i rapporti, almeno con ‘mamma Alba’, sono rimasti più che buoni. Nulla si sa invece sui motivi che hanno condotto la relazione al capolinea.