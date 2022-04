Oppini e Cristina Tomasini, così la love story è giunta su un binario morto

Il telecronista sportivo nonché ex gieffino e Cristina Tomasini stanno ancora assieme oppure no? Retroscena e gossip

Francesco Oppini e Cristina Tomasini, che succede? Da settimane i fan della coppia si chiedono se la love story sia naufragata, dandosi tutti la stessa risposta: “Sì, evidentemente non stanno più assieme”. Innanzitutto è bene specificare che sia il telecronista sportivo nonché ex concorrente del Grande Fratello Vip 5 e la ragazza non hanno rilasciato alcuna dichiarazione sulla questione, preferendo trincerarsi dietro a un silenzio tombale. Tantissimi seguaci Instagram hanno provato a domandare ai diretti interessati delucidazioni, non ricevendo alcuna replica.

Strano, anche perché solitamente, soprattutto il figlio di Alba Parietti, quando si tratta di dare spiegazioni su fatti non chiari non si tira indietro. Ad esempio nei giorni scorsi è circolata sul web una fake news sul suo conto che lo voleva ricoverato in ospedale per una rissa o per una non meglio precisata aggressione ai suoi danni da parte di un cane. Non è accaduto nulla di tutto ciò. E infatti Oppini ha prontamente smentito. Non ha invece smentito alcunché circa le voci che lo vogliono single.

Il punto è questo: da parecchi giorni Francesco e Cristina non appaiono assieme sui social. Inoltre la scorsa settimana il telecronista ha tagliato il traguardo dei 40 anni festeggiando con molti amici e familiari. Della Tomasini nessuna traccia. La donna non ha preso parte al party. Non la si è vista nemmeno a Gardaland nei giorni successivi alla festa: Oppini si è recato al parco giochi a Peschiera del Garda con un altro gruppo di sodali, ma pure in questo caso della fidanzata (o ex) non c’è stata l’ombra. Cristina si è limitata a pubblicare sui social qualche post dal sapore nostalgico. A proposito di post nostalgici…

La Tomasini ha postato una fotografia in cui la si vede in spiaggia e in costume. Evidentemente lo scatto, come ha spiegato la diretta interessata, risale a qualche anno fa. Fin qui nulla di curioso. Interessante invece che l’istantanea sia stata commentata da Alba Parietti con un tenero: “Bellissima”. La chiosa della conduttrice di per sé è poco di rilevante per il contenuto, ma sottende che con Cristina, al di là di come stiano andando le cose con Oppini, continua ad avere un buon legame. Quindi? Alla fine la love story è naufragata oppure no? Pare proprio di sì.