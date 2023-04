By

Allarme in Honduras dove la modella brasiliana ha accusato dei problemi di salute facendo preoccupare gli altri naufraghi

Helena Prestes ha avuto un malore a L’Isola dei Famosi. Secondo quanto si legge su Biccy, la naufraga ha accusato dei problemi di salute nella notte tra il secondo e il terzo giorno. Ciò sarebbe avvenuto a causa di alcuni lumaconi di mare pescati da Nathaly Caldonazzo, che la modella avrebbe appunto mangiato. È scattato così l’allarme in Honduras, nella Tribù Chicas, con le naufraghe fortemente preoccupate per la sua condizione. Ad accorgersi del malore di Helena è stata Corinne Clery.

Fortunatamente le altre naufraghe non hanno accusato alcun malore dopo aver mangiato questi lumaconi di mare. Corinne ha fatto sapere alle sue compagne d’avventura che nella notte la Prestes, finita al televoto durante la prima puntata de L’Isola, “ha vomitato e ora si sente male”. Clery ha, inoltre, fatto presente che Helena “ha mal di gola e spossatezza”. La modella brasiliana pare non ricordasse di preciso quanto accaduto nella notte, tanto che ha chiesto delucidazioni a Corinne.

“Sì, deliravi! Non capivo cosa dicevi parlavi in portoghese, forse stavi sognando?”, ha risposto l’attrice francese. Intanto, nella Tribù degli Accoppiados de L’Isola dei Famosi 2023, Simone Antolini ha commentato l’accaduto: “Mi sa che Helena ha preso un’intossicazione alimentare, ha mangiato cose crude che non avrebbe dovuto mangiare”.

Pamela Camassa, però, crede che la causa scatenante del malore di Helena Prestes non sia collegata ai lumaconi di mare. Infatti, la compagna di Filippo Bisciglia ha assicurato: “Ieri sera era bordeaux, aveva il segno del costume, secondo me ha preso un’insolazione”. Sarà andata davvero così? Dopo la notte da incubo di Cristina Scuccia, ecco che anche per Helena si è presentata una serata da dimenticare in Honduras.

L’Isola dei Famosi 2023: prime polemiche per Helena

Helena Prestes, che si trova attualmente al primo televoto di questa edizione con Marco Predolin, ha generato qualche polemica. Durante il daytime andato in onda ieri pomeriggio, alcune naufraghe della Tribù Chicas hanno accusato la modella brasiliana di lamentarsi in continuazione: “Si sveglia con la polemica”. Non solo, è stata anche accusata di fare del vittimismo.

C’è stato così un battibecco tra Helena e Corinne. Non solo le Chicas, anche altri naufraghi sembrano non approvare l’atteggiamento della modella brasiliana. Intanto, a darle qualche consiglio ci ha pensato Claudia, con cui la Prestes ha avuto un fraintendimento nel corso della prima puntata perché invece di salvare lei con la catena di montaggio ha preferito mettere in salvo Corinne.

Claudia le ha consigliato di restare tranquilla, tentando anche di rassicurarla. Intanto, si attende la seconda puntata del reality show condotto da Ilary Blasi, che andrà in onda lunedì 24 aprile. Durante questo appuntamento si scoprirà chi tra Helena e Marco Predolin è eliminato.