È iniziata la nuova edizione de L’Isola dei Famosi con Ilary Blasi che ha sfoggiato un nuovo look e ha presentato i naufraghi che compongono il cast. Il tutto con il sostegno suoi due opinionisti Vladimir Luxuria ed Enrico Papi. La prima è una conferma, in quanto ha già svolto questo ruolo nel reality show di Canale 5. Invece, Papi ha preso ufficialmente il posto di Nicola Savino. Ed è attraverso questo cambiamento che Blasi si è lasciata andare a una battuta caratterizzata anche da una frecciata.

Una partenza col botto per Ilary, che a un certo punto pareva voler citare la sua separazione con Totti, per poi regalare il colpi di scena. Non solo, Blasi ha sorpreso il pubblico di Canale 5 con un nuovo look: una frangetta e i capelli mossi. Molti credono si tratti di una parrucca, visto che in passato ha già spiazzato così i telespettatori. La prima puntata è andata avanti con la presentazione dei naufraghi. Prima la conduttrice ha salutato Alvin. L’inviato speciale ha raggiunto l’isola a bordo di una moto d’acqua, attirando l’attenzione su di sé.

A questo punto, L’Isola dei Famosi 2023 ha accolto le sue prime concorrenti, della tribù Chicas. Le prime a saltare in mare dall’elicottero sono state Corinne Clery, Fiore Argento e Helena Prestes. Dopo di che, è stato il turno di Cristina Scuccia, precedentemente conosciuta come Suor Cristina. In studio Ilary ha fatto qualche domanda alla mamma dell’ex suora, che ha ammesso di voler vedere sua figlia innamorarsi.

È arrivato il turno di presentare una coppia, della tribù Accoppiados, quella composta da Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini. Dopo di che, Ilary Blasi ha presentato le altre tre chicas: Nathaly Caldonazzo, Claudia Motta e Pamela Camassa. Sono approdati sull’isola, subito dopo, anche Marco Mazzoli e Paolo Noise, che gareggiano in coppia.

Su Playa Palapa le naufraghe della tribù Chicas si sono sfidate nella prima Prova Ricompensa di questa edizione. La prima a raggiungere l’obiettivo è stato Helena, seguita da Pamela, Nathaly e le altre tre concorrenti. Tutte loro hanno potuto scegliere gli oggetti più utili da portarsi con loro, come una pentola, un amo e una corda.

Isola dei Famosi 2023: i riferimenti su Sanremo e i Rodriguez

La prima puntata è andata avanti con la presenza di un’altra coppia di questa edizione, quella dei Jalisse composta da Fabio Ricci e Alessandra Drusian. Alvin ha presentato i due cantanti in modo originale. Alvin è comparso con un vesisto elegante, con tanto di papillon. “A loro è stato negato il palco per ben 26 volte. Signori e signori la coppia grazie a L’Isola dei Famosi 2023 ha di nuovo una scala”, ha affermato l’inviato facendo riferimento ai ‘no’ ricevuti al Festival di Sanremo in questi anni. Ilary ha ironizzato facendo notare che la scala realizzata per i Jalisse “è costata più del compenso di Vladimir”.

Alvin ha dato il via alla Prova Ricompensa con protagoniste le coppie, che hanno potuto portare con loro alcuni oggetti utili. Successivamente, Ilary ha presentato i concorrenti della tribù di soli uomini: Marco Predolin, Christopher Leoni e Andrea Lo Cicero. La conduttrice ha annunciato una novità: un altro naufrago potrà aggiungersi alla tribù Los Hombres. Sarà il pubblico a decidere chi entrerà ufficialmente nel cast Luca e Jonathan. Ilary ha così aperto il primo televoto flash.

“Abbiamo il Belen maschio visto che quest’anno non abbiamo i Rodriguez”, ha dichiarato Vladimir Luxuria riferendosi a Jonathan, modello argentino. Una chiarissima frecciata ai fratelli Rodriguez Belen, Cecilia e Jeremias, i quali hanno preso parte al reality show. Non solo loro, ma anche il padre Gustavo ha partecipato al programma insieme al figlio. Infine, in passato, è stato nel cast della trasmissione Ignazio Moser, fidanzato di Cecilia. Nessuno della famiglia Rodriguez è approdato in Honduras nel 2023, a differenza degli anni precedenti.

Isola dei Famosi: primo televoto flash, Claudia e Pamela diventano una coppia

Prova ricompensa anche per la tribù Hombres, che ha conquistato diversi oggetti utili alla sopravvivenza. Dopo di che, Blasi ha chiuso il televoto flash: è entrato ufficialmente nel cast Luca con il 67% dei voti (Jonathan 33%). Tutti i naufraghi si sono ritrovati nella Palapa. La tribù Chicas è composta, però, da sette naufraghe. Una di loro ha dovuto così abbandonare l’Honduras, scelta derivata da una catena di salvataggio. L’unica che non ha rischiato l’eliminazione è stata Helena, che ha vinto l’immunità con la Prova Leader. La modella brasiliana ha avuto anche un compito, quello di dare inizio alla catena.

Helena ha salvato Corinne;

Corinne ha salvato Nathaly;

Nathaly ha salvato Fiore;

Fiore ha salvato Cristina;

Cristina ha salvato Pamela.

Non è stata salvata Claudia, ma la sua non è stata un’eliminazione definitiva. Infatti, la più giovane dei concorrenti è uscita in automatico dalla tribù Chicas ed è finita nella tribù delle coppie. Non solo, Claudia ha scelto chi portare con sé Pamela. Prima, però, la giovane naufraga ha ammesso di essere rimasta delusa, in particolare da chi ha dato inizio alla catena, Helena. Quest’ultima si è difesa dichiarando di aver scelto Corinne perché consapevole della sua intenzione di stare tra le donne. Questo perché aveva già compreso che chi non sarebbe stata salvata sarebbe finita in una delle altre tribù. La sua rivelazione ha insospettito Ilary, la quale ha fatto una serie di domande:

“Perché hai fatto tutto questo ragionamento che passava in un’altra tribù? Chi te ‘ha detto? C’è qualcuno che te l’ha detto? Ah hai capito così…”

La conduttrice è rimasta perplessa fino a quando Alvin non ha chiarito il suo dubbio: “Nessuno ha detto niente, l’avrà capito quando hai detto che avrebbe lasciato la tribù Chicas”. Tutto questo ha portato alla nascita di una nuova coppia di questa edizione, composta da Claudia Motta e Pamela Camassa.

Tribù Accoppiados: Marco Mazzoli e Paolo Noise, Jalisse, Pamela Camassa e Claudia Motta, Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini.

Tribù Chicas: Fiore Argento, Nathaly Caldonazzo, Helena Prestes, Corinne Clery e Cristina Scuccia.

Tribù Hombres: Christopher Leoni, Marco Predolin, Andrea Lo Cicero e Luca.

Prima puntata Isola 2023: il Leader e i nominati

La prima puntata è andata avanti con la Prova Leader, che ha visto sfidarsi i vincitori delle Prove Ricompense: Andrea, Simone e Helena. A vincere la sfida è stato il compagno di Alessandro Cecchi Paone, che ha così reso immune tutta la tribù Accoppiados. Ed è arrivata anche la prima sorpresa di questa edizione, per Fiore Argento. Il padre, il famoso regista Dario Argento, le ha inviato un video messaggio per darle tutto il suo sostegno.

A questo punto, sono iniziate le nomination, che hanno portato al televoto: Marco Predolin e Helena.