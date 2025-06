Isola dei Famosi: nominati, il risultato del televoto flash che spiazza

Nella quinta puntata de L’Isola dei Famosi 2025, Veronica Gentili non è apparsa in splendida forma. La conduttrice ha subito svelato di avere una laringite e di aver deciso di essere comunque presente per il programma in questa serata. Le tensioni si sono fatte immediatamente sentire, con Dino Gianrusso. Quest’ultimo sia all’inizio che verso il finale della puntata ha generato situazioni tese con la conduttrice. Ma la sua non è stata l’unica eliminazione, in quanto è stato aperto in diretta un televoto flash, il cui risultato sta creando delle forti polemiche.

La puntata è entrata nel vivo con Dino e la Gentili che l’ha rimesso al suo posto. Dopo di che, l’attenzione è finita sul caso di Jasmin Salvati, che nelle scorse ore ha accusato Chiara Balistreri di sfruttare il suo passato con un ex fidanzato che l’ha fatta finire in ospedale, per visibilità. Tali attacchi hanno generato diverse polemiche sul web e, intanto, nello studio di Canale 5 è stato possibile vedere la mamma di Chiara devastata e in lacrime.

Veronica Gentili è andata avanti con la quinta puntata de L’Isola dei Famosi con l’eliminazione (non definitiva) al televoto di Dino. Poi è iniziata una catena di salvataggio e sono rimasti fuori Jay, Loredana, Jasmin e Alham. I primi due hanno superato la prova apnea. Così la Salvati e Alham sono finite al televoto flash. Contro ogni aspettativa ha perso Alham, che è stata eliminata (non definitivamente) con il 49.35%. Il pubblico ha acceso delle polemiche e c’è chi accusa il programma di aver chiuso il televoto non appena era stato ottenuto il risultato sperato.

Chiaramente si tratta di allusioni, non confermate, ma che stanno aumentare i sospetti. Dopo quanto accaduto soprattutto durante la diretta di stasera, è apparso effettivamente strano questo risultato del televoto flash. Ma è chiaro che il 50.65% dei telespettatori la vuole in gioco.

Isola dei Famosi: chi è il nuovo Leader, Dino ancora contro la produzione

La puntata è andata avanti con la Prova Leader, vinta ancora una volta da Omar Fantini, che alla fine ha battuto Chiara Balistreri. Spazio poi a Mario Adinolfi, con una clip che lo ritrae mentre nei giorni scorsi parlava del suicidio della sorella. Stasera in lacrime il politico ha ripercorso la sua storia e ha espresso messaggi commoventi sulla sorella, definendola un inno alla vita e la sua protettrice.

Intanto, sia Dino che Alham hanno deciso di restare nell’Ultima Spiaggia per la seconda opportunità. Gianrusso, però, ha creato altre polemiche, continuando ad accusare la produzione di voler mostrare al pubblico solo i commenti negativi dei suoi compagni nei suoi confronti. “Non è bello sentirsi solo in diretta in TV”, ha dichiarato Dino, mentre lo studio non ha reagito bene. Neppure la Gentili ha avuto una reazione positiva, anzi l’ha rimesso di nuovo al suo posto.

La sua amica Alessia Fabiani dallo studio di Canale 5 gli ha assicurato che non c’è alcun piano contro di lui. Ma Dino è andato avanti con la sua teoria, ribadendo che la produzione avrebbe volutamente mandato in onda i pareri contro di lui. A questo punto, è arrivato il momento di passare alla Prova Ricompensa, che i naufraghi Loredana, Mirko, Cristina, Paolo, Jay e Omar (che li ha scelti come Leader) hanno vinto.

Isola dei Famosi quinta puntata nomination: chi è finito al televoto

Sono iniziate le nomination di questa quinta puntata de L’Isola dei Famosi, che hanno portato al televoto: Jasmin, Loredana e Teresanna. In questa fase della puntata, Veronica Gentili ha consigliato a Chiara Balistreri di ricominciare la sua vita, in quanto ora è libera dopo la condanna ricevuta dall’ex fidanzato. La giovane naufraga non ha trattenuto le lacrime e ha avuto modo di ricevere il supporto di sua mamma Roberta dallo studio. “Non è a coppia Chiara L’Isola, ascoltami bene. Ci sei solo tu, non è a coppia. Non chiuderti, non sei questa. Lo so che è difficile”, ha dichiarato la donna, riferendosi sicuramente alla sua amicizia con Teresanna.