Isola, Jasmin figuraccia: Ventura la fa nera, madre di Chiara devastata

Si è chiusa così al caso che vede protagoniste Jasmin Salvati e Chiara Balistreri a L’Isola dei Famosi 2025. La seconda è nota in Italia per il coraggio dimostrato denunciando il suo ex fidanzato, un ragazzo violento che l’ha fatta finire in ospedale con le ossa rotte. Per raccontare la sua storia e sensibilizzare sulla questione, cercando di infondere la sua determinazione in chi vive ciò che ha dovuto affrontare lei, è stata più di una volta ospite a Verissimo.

Ed ecco che è entrata nel cast di questa edizione del reality show condotto da Veronica Gentili, non raccontando solo la sua storia. Infatti, Chiara sta dimostrando di essere un personaggio chiave in Honduras, tra scontri e scambi di opinione, al fianco di Teresanna Pugliese. Nella scorsa puntata Jasmin è entrata in gioco con Jey Lillo e Alham El Brinis. La Salvati, ex fidanzata dell’ex naufrago Spadino, si è subito scontrata con Teresanna e, in particolare, con Chiara.

Addirittura, nelle scorse ore, Jasmin a L’Isola dei Famosi 2025 ha accusato la Balistreri di voler passare da vittima e di sfruttare la sua storia per avere visibilità. Le sue parole hanno generato una polemica abbastanza importante. Infatti, è stata chiesta la squalifica di Jasmin. Stasera, nella puntata del 4 giugno 2025, la Gentili ha ripreso l’argomento, ma non ha squalificato la Salvati. Inizia subito a parlare Chiara:

“Io ero molto contenta che entrassero i ragazzi nel gruppo e c’è chi si è adattato tranquillamente. L’unica che ha trovato difficoltà è stata Jasmin. Lei può anche dire che ero la sua preferita, ma se poi esci con cose così cattive… Diciamo che il suo commento è di una persona che non capisce che io sono qui per portare anche altro di me. Io non vengo dai programmi che ha fatto lei, dove lì veramente si crea visibilità”

Veronica Gentili vorrebbe sapere cosa ne pensa davvero Jasmin, la quale fa proprio una brutta figura in diretta televisiva. La Salvati reagisce in un modo che poco convince. Non avrebbe non solo dovuto pronunciare quelle pesanti accuse contro Chiara, ma anche chiederle subito scusa. Non lo fa neanche stasera per salvarsi la faccia, anzi alimenta ancora di più le critiche, mentre la madre della Balistreri, presente in studio, non trattiene le lacrime. Quest’ultima riceve il sostegno di Alessia Fabiani, che cerca di darle conforto.

Intanto, la Salvati si scava la fossa da sola:

“Ciao a tutti, volevo dire, assolutamente sì. Ci ho pensato, ho parlato anche con varie persone. Effettivamente diciamo che sono indisposto ed ero bella nervosa. Non mi sono scusata con Chiara perché sono orgogliosa. Non volevo essere offensiva. Magari ne parlerò con lei, chiederle scusa mi sembra forzato”

Veronica Gentili non apprezza questa sua reazione, sebbene mantenga la calma. A dare del filo da torcere a Jasmin ci pensa Simona Ventura, che la bacchetta per bene dandole una lezione:

“L’anno scorso sono morte 113 donne per femminicidio. Quest’anno a oggi sono morte 28. Hai capito? Troviamo Chiara Balistreri che è stata massacrata dal suo fidanzato, che ha tentato di ucciderla. L’ha denunciato con un grandissimo coraggio. Tu devi chiedere scusa immediatamente a una che manda un messaggio del genere. Lei si è salvata per il suo coraggio e la sua grinta. Ma come ti permetti?”

Parole giuste quelle dell’opinionista, che alza anche il tono della voce mostrando la sua furia contro Jasmin. Anche la conduttrice le fa notare che non può permettersi di mettere il dito in una storia come quella di Chiara Balistreri. “In realtà, è tutta la settimana che mi sento in colpa, ma mi sento orgogliosa, è un mio difetto”, replica Jasmin, parlando ancora di orgoglio. La conduttrice chiude il tutto facendo presente che quanto accaduto ha rappresentato comunque un modo per rafforzare il messaggio di Chiara.