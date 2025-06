L’Isola degli ‘orrori’, “squalifica immediata di Jasmin Salvati”

L’Isola dei Famosi o L’Isola degli ‘orrori’, che dir si voglia. Nelle scorse ore è scoppiata una lite tra Jasmin Salvati e Chiara Balistreri. D’altra parte i reality si nutrono di battibecchi e parapiglia tra concorrenti. A tutto, però, ci dovrebbe essere un limite. E in questo caso, forse, il limite è stato superato. La vicenda ha catturato anche l’attenzione del Codacons. Il Coordinamento delle associazioni per la difesa dell’ambiente e dei diritti degli utenti e dei consumatori ha chiesto, attraverso un lettera scritta dai propri legali, la squalifica immediata di Jasmin.

Le dichiarazioni di Jasmin Salvati contro Chiara Balestrieri

Le due naufraghe hanno cominciato a battibeccare per l’utilizzo di una stuoia. Come spesso avviene, però, la discussione è debordata su vicende private. Jasmin si è lamentata con Teresanna Pugliese e Chiara Balistreri, accusandole di aver usato la sua stuoia senza domandare alcunché. Una parola ne ha tirata un’altra e Salvati ha accusato Balestreri di cercare visibilità: “Fai la scenetta? Mi guardi male tutto il giorno. Ma chi ti conosce? Sei qua per visibilità, come hai fatto tutte le altre cose”.

“Io mi sono esposta per visibilità?”, la reazione stupita della bolognese. Jasmin a quel punto l’ha fatta ancor più fuori dal vaso: “Tutti hanno la loro storia, ma non tutti si espongono per visibilità. Se raccontassi io la mia storia per visibilità, hai voglia a te. Grande donna dillo a qualcun altro, che ti insegno”.

Per chi non lo sapesse Chiara Balistreri nel 2022 ha denunciato l’ex compagno per violenza domestica. Prima di iniziare il suo percorso all’Isola, ha spiegato di aver accettato di prendere parte al reality “per dimostrare di non avere solo una storia triste” e per “far vedere alle donne vittima di violenza che è possibile rifarsi una vita”.

Isola dei Famosi, il Codacons chiede la squalifica imemdiata

La vicenda è stata analizzata dal Codacons che ha rimarcato che oggi la violenza contro le donne rappresenta una priorità sociale e culturale. Quindi ha aggiunto che i media hanno il compito di sensibilizzare sul tema, avendo delle responsabilità. L’associazione è quindi passata a parlare nello specifico del caso Salvati, reputando “inaccettabile che in programmi televisivi di grande diffusione vengano pronunciate dichiarazioni che possono in qualche modo legittimare, minimizzare e/o banalizzare la violenza di genere”.

Nel comunicato, il Codacons ha quindi chiesto all’Isola dei Famosi di “procedere immediatamente all’eliminazione di Jasmin Salvati“, in quanto considera che le sue dichiarazioni siano state lesive verso la dignità delle donne.

La famiglia di Chiara Balestrieri: “Inaccettabile”

Proteste anche da parte della famiglia di Chiara Balistreri che attraverso delle storie Instagram hanno manifestato tutta la loro disapprovazione per le parole espresse da Jasmin. “Mi spiegate com’è umanamente tollerabile che una donna si permetta di dire ad un’altra donna, vittima di violenza domestica e un quasi femminicidio, che ha fatto tutto per visibilità?”, si legge nella nota di protesta.

“Quanto devi essere povera dentro e ignorante per maturare e proferire un’espressione di tale bassezza?“, prosegue il messaggio: “Se non fosse stato per la visibilità e il clamore mediatico che ha subito la sua storia, lei non sarebbe neanche qui tra noi. Se la visibilità di cui parla Jasmin può salvare vite, allora ben venga”.

Il comunicato si è concluso con l’auspicio che L’Isola dei Famosi prenda provvedimenti. Inoltre è stato fatto un riferimento anche al tragico cosa recente di Martina Carbonaro, la 14enne uccisa ad Afragola dall’ex fidanzato Alessio Tucci: “A nome della famiglia, degli amici di Chiara e dell’organizzazione Scarpetta Rossa, siamo indignati dalle parole di Jasmin e confidiamo in una ammonizione esemplare da parte del programma, nei confronti della giocatrice. Un messaggio del genere non può essere tollerato, tantomeno a ridosso della morte della ragazza di 14 anni Martina Carbonaro”.