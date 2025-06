Isola Dei Famosi, scontro tra Dino e Teresanna: il commento su Uomini E Donne

Nelle ultime ore, così come riportato da Biccy, è scoppiata una discussione tra due dei protagonisti di quest’ultima edizione dell’Isola Dei Famosi. Stiamo parlando nello specifico di Dino Giarrusso e Teresanna Pugliese che, già in passato, avevano mostrato qualche incomprensione tra loro. A scatenare lo scontro tra i due sarebbero state alcuni commenti su Dino da parte di Teresanna, Patrizia Rossetti, Cristina Plevani e Mirko Frezza che avrebbero scatenato la reazione del diretto interessato. Questo avrebbe successivamente attaccato la naufraga per la sua partecipazione a Uomini E Donne.

La discussione tra Dino e Teresanna

L’Isola Dei Famosi è ormai iniziata da qualche settimana e già ci sono state le prime defezioni e liti tra i concorrenti. La permanenza e la convivenza con gli altri naufraghi sull’isola, difatti, non sempre è semplice. Può capitare che non si vada d’accordo tra loro e che ci siano delle incomprensioni o delle discussioni. E’ quanto avvenuto poche ore fa tra Dino Giarrusso e Teresanna Pugliese. Stando a quanto riportato da Biccy, difatti, tra i due ci sarebbe stato un diverbio in seguito ad alcune affermazioni da parte dell’ex volto di Uomini E Donne sul giornalista.

Nello specifico Teresanna avrebbe accusato Dino di egocentrismo mentre si trovava in acqua con Patrizia Rossetti, Cristina Plevani e Mirko Frezza. I commenti sarebbero però giunti all’orecchio del diretto interessato, scatenando la sua reazione immediata. Stando sempre a quanto riportato da Biccy, difatti, Giarrusso avrebbe raggiunto il gruppetto accusandolo di parlare di altre persone mentre erano assenti e sottolineando come avesse sentito tutto. Dino avrebbe poi attaccato direttamente Teresanna. Nello specifico il naufrago le avrebbe evidenziato come avesse partecipato al dating show di Maria De Filippi, Uomini E Donne, sostenendo come a sua volta fosse anche lei un’egocentrica.

All’accusa da parte di Giarrusso, Pugliese gli avrebbe fatto notare come avesse fatto anche altro nella vita oltre che prendere parte al programma di Canale 5. Da qui sarebbe partito un botta e risposta tra i due naufraghi. Intanto questa sera andrà in onda una nuova puntata dell’Isola Dei Famosi. Stando alle anticipazioni saranno due i concorrenti ad abbandonare il reality.