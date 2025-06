Isola Dei Famosi, Patrizia Rossetti sbotta: “Sembra di essere a scuola”

Nelle ultime ore Patrizia Rossetti, concorrente dell’Isola Dei Famosi, si è abbandonata ad uno sfogo. Nello specifico la naufraga si è scagliata contro i compagni, accusandoli di lasciarle sempre una porzione di riso inferiore rispetto agli altri e, di conseguenza, di avere poco cibo. Scopriamo meglio nel dettaglio che cosa è accaduto.

L’Isola Dei Famosi è ormai iniziata da qualche settimana e già ci sono state le prime defezioni. La permanenza e la convivenza con gli altri naufraghi sull’isola, difatti, non sempre è semplice. Non sempre i concorrenti vanno d’accordo tra loro e può capitare che ci siano delle incomprensioni o delle discussioni. E’ quanto avvenuto nelle ultime ore tra Patrizia Rossetti ed alcuni dei suoi compagni. A scatenare la discussione è stato il cibo. La conduttrice si è difatti scagliata contro gli altri naufraghi, accusandoli di avere sempre una porzione di riso inferiore rispetto a loro.

Nello specifico Patrizia ha spiegato come, distribuendo sempre lei le porzioni, non riesca a capire quando il giro è finito e tutti abbiano avuto la propria. Di conseguenza le capita di consegnare il cibo due volte alle stesse persone e non averne poi abbastanza per sé. Secondo lei, difatti, c’è chi ne prende due porzioni, se non addirittura tre, mentre lei ne ha soltanto una. Ha quindi invitato i compagni ad avvisarla una volta terminato il primo giro, affinché tutti possano avere la stessa quantità di cibo.

Rossetti si è poi sfogata parlando del comportamento specifico di alcuni naufraghi, precisamente Dino e Mirko. La conduttrice televisiva e radiofonica ha difatti sottolineato come i due concorrenti tendano ad arrivare con il ciotolino vuoto per farselo riempire nuovamente quando lei è ancora impegnata a consegnare il riso agli altri nel primo giro. Nello specifico Patrizia si è lamentata delle modalità della consegna del cibo affermando: “Sembra di essere a scuola”. Diversi utenti hanno commentato il suo sfogo sui social. C’è chi ha preso le difese di Rossetti, invitandola a servirsi per prima le prossime volte e condannando soprattutto l’atteggiamento di Dino, e chi invece l’ha accusata di stare facendo un po’ troppo la vittima.