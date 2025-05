Isola dei Famosi, scoppia la lite dopo la puntata: tensioni accese

All’Isola dei Famosi le tensioni non mancano mai, in modo particolare dopo le puntate che vanno in onda su Canale Cinque. Sicuramente sono sempre un momento in cui i naufraghi hanno la possibilità di confrontarsi e di chiarire alcune cose che sono accadute in settimana, ma ci sono anche momenti in cui fanno fatica a far venire a galla determinate antipatie e puntualmente, con le nomination, arriva la sorpresa. Questo è proprio quello che è accaduto tra Chiara e Loredana, che per la prima volta dopo la puntata, si sono ritrovate a discutere nel momento in cui Chiara ha scoperto che Loredana l’ha nominata per mandarla al televoto.

“Non capisco ciò che fai, ma non ti ho mai guardato con cattiveria o con malizia” ha dichiarato Chiara, cercando di spiegarle il suo punto di vista e il motivo per cui ci è rimasta davvero male da questa nomination. Ad esempio le ha detto che ci sono volte in cui le offre il suo aiuto ma Loredana decide di cavarsela da sola, nonostante sia palese che un aiuto potrebbe soltanto farle comodo, in modo particolare in una situazione precaria come la loro in cui devono davvero lottare per la sopravvivenza.

“Non capisco ciò che fai, ma non ti ho mai guardato con cattiveria o con malizia”

Chiara non si aspettava il voto di Loredana in nomination.#Isola pic.twitter.com/8gc88CC1wa — L’Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) May 29, 2025

Isola dei Famosi: Loredana contro tutti?

Loredana entrata a far parte di questa edizione in punta di piedi, portando sull’isola in qualche modo la sua spiritualità. Eppure, col passare dei giorni, piano piano ha cominciato a litigare sempre con più persone. In un primo momento il suo primo nemico è stato Mario Adinolfi, di cui non condivide il pensiero e in generale le sue ideologie. Successivamente è esplosa una lite orribile con Mirko, con cui oggi non riesce neanche più a parlare e infine è arrivata la discussione con Chiara, per una nomination che la ventiduenne non è stata proprio in grado di comprendere.

In ogni caso, Loredana è davvero molto amata sul web, in modo particolare dopo la prima nomination fatta ad Adinolfi nella seconda puntata dove ha ricordato tutte le cose che ha dichiarato in passato, provando così anche a mettere in chiaro che tipo di persona è agli occhi del pubblico che decide se tenerlo lì o mandarlo a casa. Sta dimostrando di avere una personalità fortissima e questo decisamente la premia: potrebbe, infatti, essere una delle papabili vincitrici di questa edizione.