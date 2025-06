Isola dei Famosi, Gentili con laringite: scontro infuocato con Dino

La nuova puntata de L’Isola dei Famosi 2025 non è semplice per Veronica Gentili, la quale racconta subito di avere una laringite. Ha chiesto ai concorrenti di resistere durante questa esperienza in Honduras e così ora si ritrova lei stessa a lottare per il programma. Nel frattempo, però, la conduttrice deve anche vedersela con le tensioni che sono nate sull’isola, in particolare con gli scontri che hanno visto protagonista Dino Gianrusso.

“Ho una laringite potentissima, ma un capitano non può abbandonare la nave e quindi sono qui con voi”, afferma la Gentili, aprendo questa puntata. La conduttrice dice di vantare della presenza di Simona Ventura, che può aiutarla a gestire meglio la situazione nei casi in cui deve alzare la voce. A questo punto, Veronica manda in onda una clip che ritrae vari naufraghi che si lamentano dell’atteggiamento di Dino, con Teresanna Pugliese in difficoltà come Leader e Cristina Plevani furiosa.

Veronica Gentili stasera a L’Isola dei Famosi chiede a Gianrusso come mai diversi concorrenti hanno esposto in questi giorni delle lamentele sul suo modo di fare. Rispondendo, Dino lancia una stoccata al programma e anche a Teresanna:

“Sono delle dinamiche. Fino a qualche giorno fa non avevo contrasti. L’arrivo di Teresanna, è chiaro, ha cambiato gli equilibri. Avete scelto voi cosa mandare in onda”

Questa sua considerazione fa infuriare Veronica Gentili, che si scaglia contro Dino, sebbene abbia la laringite:

“Io ho poca voce, ma mi sembra che nella clip ci sia mood generale dell’isola non abbiamo omesso estratti”

Non solo, anche Simona Ventura in studio dà del filo da torcere a Dino:

“Non hai detto che dirigi anche un giornale. Non l’hai detto? Lo possiamo aggiungere. Se Cristina, Omar, Teresanna e Chiara sono uscite allo scoperto perché non ne potevano più…”

Cristina Plevani crede che Gianrusso sia diventato ormai petulante e che cerchi sempre il consenso degli altri. A oggi, l’ex gieffina crede che Dino abbia un atteggiamento che lei non resiste più. Secondo Omar Fantini, il politico tenderebbe a sovraccaricare troppo la sua presenza. Intanto, la conduttrice fa notare che tra Mario Adinolfi e Teresanna sembra essere tornata la pace. Dallo studio Alessia Fabiani ironizza dicendo che è gelosa, visto il suo legame con il politico prima della sua eliminazione.

“Non ho possibilità di successo, puoi stare tranquilla”, replica il politico. Teresanna precisa che non rinnega ciò che ha detto nei giorni scorsi contro Adinolfi e che continua a pensare che le sue idee siano estreme. Lo vede ancora come una persona arrogante, ma alla fine nelle difficoltà sono riusciti in questi giorni a vivere pacificamente sulla spiaggia. Alla fine, proprio Dino è stato eliminato al televoto.