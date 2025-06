Isola, Teresanna barcolla ma non molla e Plevani infiamma l’Honduras

Si accendono altri accesi scontri a L’Isola dei Famosi 2025, con protagonisti sempre gli stesso: Teresanna Pugliese, Mario Adinolfi e Dino Gianrusso. Ma ecco che ora si aggiunge alla lista anche Cristina Plevani. Come speravano i telespettatori, l’ex concorrente del Grande Fratello sta iniziando a scaldare i motori e non le manda a dire, anzi. Nel suo mirino finisce Dino, che intanto genera più polemiche in Honduras, soprattutto contro la Pugliese.

Teresanna è diventata la prima Leader donna di questa edizione, per la gioia di molti. Evidentemente in Honduras qualcuno sta storcendo il naso. La naufraga ha deciso di dividere il poco cibo a disposizione tramite le votazioni degli stessi naufraghi. Alla fine, Dino non si è trovato d’accordo con la maggioranza: “In un posto dove mangiamo 40 grammi di riso al giorno, c’è qualcuno che deve decidere quando devo mangiare il riso”. A dire la sua sul ruolo di Leader della Pugliese è stato anche Adinolfi.

Adinolfi ha fatto notare che Teresanna ha ascoltato l’opinione di tutti e poi, giustamente, ha dovuto prendere la decisione. Ma secondo Mario c’è poca determinazione in questo “Governo Teresanna 1”. Il politico ha raccontato di aver cercato di sostenerla, nonostante gli scontri. Ma alla fine è scoppiata comunque una discussione. Mentre Patrizia Rossetti ha ammesso di non aver capito nulla di questa votazioni, Dino ha continuato a obiettare.

In queste ore, a L’Isola dei Famosi, la Pugliese ha fatto notare che è sempre Gianrusso a creare polemiche e ha ammesso che non è affatto semplice svolgere il ruolo di Leader. Intanto, Cristina Plevani ha deciso finalmente di tirare fuori gli artigli e ha accusato Dino di essere egoista e saccente, quando si tratta di cibo. “Sei proprio sabbia nelle mutante qualche volta. A 53 anni sono arrivata, a testa alta, senza la tua intelligenza”, ha affermato la naufraga, esplodendo.

Dino si è detto dispiaciuto per le accuse ricevute e Cristina non si è fermata: “Chissà quanti insulti da politico ti sei preso”. Adinolfi ha commentato anche questo scontro, facendo presente che la situazione in Honduras “si è infuocata” tra tutti e che “sta uscendo fuori la personalità di Cristina”. Nel dire la sua sulla Plevani, il discusso politico ha fatto presente che le sue parole oggi “sembrano delle note piazzate proprio al momento giusto dello spartito”. Un chiaro attacco quello di Adinolfi, fatto durante un confessionale, che vanno ad accusare Cristina di avere una strategia ben studiata.