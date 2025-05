Isola dei Famosi: Carly abbandona, nominati, eliminato al televoto

Nella prima serata del 28 maggio 2025 è andata in onda una nuova puntata de L’Isola dei Famosi 2025. Tra scontri, un’eliminazione e nuove nomination, le tensioni non sono mancate. Veronica Gentili, in studio, ha fatto un recap di quanto accaduto negli ultimi giorni. La conduttrice non ha potuto non citare i numerosi ritiri avvenuti in queste settimane, come quello di Antonella Mosetti, Nunzio e Spadino.

Per questo motivo Gentili ha ricevuto un Tapiro d’oro speciale a Striscia la Notizia e ha deciso di portarlo nello studio di Canale 5. Inoltre, la conduttrice ha fatto notare che Carly Tommasini non ha preso parte alla puntata perché si trova in cura momentaneamente. L’appuntamento è entrato nel vivo quando Veronica ha mostrato una clip degli ultimi scontri in Honduras.

In questa circostanza, Mario Adinolfi è stato stroncato prima da Teresanna e Chiara, poi dallo studio intero, con Pierpaolo Pretelli che si è mostrato furioso. Intanto, Mirko Frezza è stato il primo concorrente salvo al televoto e Veronica Gentili stasera a L’Isola dei Famosi gli ha riservato delle sorprese, ovvero la lettera del figlio, per dargli un sostegno a distanza. La naufraga eliminata è stata Alessia Fabiani con il 24.30% (Patrizia Rossetti con il 24.35% e Mirko Frezza con il 51.35%).

La Gentili ha annunciato che la showgirl avrebbe avuto la possibilità di scegliere se restare, vivendo da sola sull’ultima spiaggia, come accadeva nelle edizioni precedenti. Così la conduttrice ha svelato che il regolamento è cambiato e che i concorrenti eliminati ora avranno una seconda possibilità.

Teresanna Pugliese grande protagonista di questa Isola dei Famosi

La protagonista di questa edizione de L’Isola dei Famosi è sicuramente Teresanna Pugliese. Lei si espone tantissimo e si lascia andare a degli scontri, ma sta ricoprendo anche un ruolo da Leader dal primo giorno con i giovani. L’ex tronista di Uomini e Donne è diventata ufficialmente Leader di questa settimana, tra gli applausi di tutti. Teresanna ha battuto Omar Fantini, che finora non aveva mai perso. Pierpaolo Pretelli ha fatto subito notare che la Pugliese è la prima Leader donna di questa edizione.

Durante la prova, l’intero studio ha fatto il tifo per lei. Simona Ventura ha tifato apertamente per la Pugliese, dandole sostegno cantando e urlando il suo nome. Veronica Gentili ha poi approfittato per parlare da Teresanna, la quale in lacrime ha spiegato cosa le è accaduto quando i due gruppi sono stati uniti e ha iniziato a vivere con i Senatori, rimasta solo con Carly e Chiara:

“Sì, mi sento ferita e attaccata. C’è stato un momento dove hanno fatto un branco. Non me l’aspettavo quasi da tutti. Giusto Paolo ha cercato di trovare una chiave. In quel momento e in quella occasione particolare ci sono stati tutti colpi che mi arrivavano. Anche se posso sembrare brava a difendermi, quei colpi a me fanno male. Non so perché, mi succede questo. Mi arrabbio, alzo la voce e manco mi piaccio. Ma il mio è davvero un grido di aiuto, qualunque sia la dinamica e il motivo. Non mi piace”

Non è finito qui lo sfogo in diretta TV della Pugliese:

“C’è chi sta giocando come con un gioco da tavolo e c’è anche una freddezza, cosa che non appartiene a me e ad altri ragazzi con cui dall’inizio condiviso questa esperienza. Io e Chiara ci siamo trovate a dire ‘permesso, possiamo entrare?’. Ma si sente che loro hanno una serie di abitudini già improntate e non sono stati cortesi a farci capire. Sicuramente sono una che può dar fastidio, perché dico sempre cosa pensa. Io spodestata da Mario? Assolutamente no”

Per Teresanna è arrivata poi una graditissima sorpresa: un disegno fatto dal primo figlio, che l’ha commossa tanto. Dallo studio, Simona Ventura le ha chiesto di non mollare incoraggiandola con una bellissima frase: “Teresanna sei la forza delle donne”.

Isola dei Famosi: Carly Tommasini abbandona il reality show

La puntata è andata avanti con l’arrivo in Honduras di tre nuovi naufraghi, tutti giovani: Jasmine Salvati, Ahlam El Brinis e Jey Lillo. Veronica Gentili ha fatto sapere loro che hanno una grossa responsabilità, quella di dimostrare che anche i giovani, dopo i numerosi ritiri, possono sostenere questa esperienza. Dopo di che, i tre naufraghi hanno affrontato la Prova Ricompensa portando con loro Loredana, Dino e Omar.

I sei, però, non sono riusciti a superare la sfida, che prevedeva come ricompensa il caffè, una moka e una cesta di frutta. Spazio poi a Carly Tommasini a L’Isola dei Famosi 2025, la quale dall’ospedale si è ritrovata ad annunciare il suo ritiro. L’ormai ex naufraga ha spiegato che già prima di arrivare in Honduras aveva riscontrato un problema di salute in una zona delicata del suo corpo, come confermato da Veronica Gentili. Nel dettaglio, Carly ha affermato:

“Quando inizio un percorso lo porto a termine. Ma due giorni dopo ho avuto un problema abbastanza grave e l’equipe medica mi ha portato in ospedale. Ho fatto accertamenti e siccome il mio corpo è debole devo sospendere il percorso”

Veronica Gentili ha sostenuto la scelta di Carly, consigliandole di dare più importanza alla sua salute che ad altro. Intanto, Alessia Fabiani è arrivata sull’ultima spiaggia, dove è stata messa di fronte alla scelta legata alla seconda possibilità.

Isola dei Famosi quarta puntata nomination: chi è finita al televoto

La quarta puntata de L’isola dei Famosi 2025 è giunta al termine con le nomination, che hanno portato al televoto: Patrizia Rossetti, Mario Adinolfi e Dino Gianrusso. Teresanna Pugliese, di fronte all’ex aequo tra Chiara e Mario ha deciso di salvare la sua amica. Per quanto riguarda Alessia Fabiani, ha deciso di non restare nell’ultima spiaggia, dopo aver ascoltato le voci dei figli, che da casa la sostengono e la invitavano a tenere duro. La showgirl, sebbene sia stata invogliata anche da Veronica Gentili e Simona Ventura ad approfittare di questa seconda possibilità, si è mostrata irremovibile.