Isola dei Famosi news cast: altri due nomi confermati ufficialmente

Isola dei Famosi 2019, cast: due nomi confermati ufficialmente dal programma. Le ultime news

L’Isola dei Famosi è pronta a decollare il 24 gennaio e iniziano ad arrivare le prime conferme ufficiali del cast, dopo le varie indiscrezioni che si sono rincorse negli ultimi giorni. A renderle note è la redazione del programma, attraverso i suoi profili social. Nella giornata odierna hanno così trovato definitiva conferma i nomi del giornalista Paolo Brosio (classe 1956) e della cantante, nonché conduttrice, Joe Squillo, all’anagrafe Giovanna Coletti (classe 1962). I due vanno ad aggiungersi a Marina La Rosa (confermata dalla conduttrice Alessia Marcuzzi durante un’ospitata a Mai Dire Talk), la ‘gatta morta’ che si fece conoscere dal pubblico televisivo con la partecipazione alla prima stagione del Grande Fratello.

Anticipazioni dell’Isola dei Famosi 2019

“Con lei le spiagge di Cayos Cochinos saranno più glamour”, ha scritto la redazione del reality su Instagram, confermando ufficialmente Joe Squillo. “Torna in Honduras per affrontare un’esperienza di riflessioni interiori. Paolo è un naufrago dell’Isola“, si legge invece nella presentazione di Brosio, che nel programma ha ricoperto il ruolo d’inviato nel 2006. A proposito di inviato, nei giorni scorsi è stato ufficializzato in questo ruolo un ex naufrago della passata edizione: Filippo Nardi. Per quanto riguarda il ruolo di opinioniste la scelta è ricaduta su Alda D’Eusanio e Alba Parietti.

Il caso Jeremias Rodriguez continua a tenere banco all’Isola dei Famosi: si attende la decisione sul fratello di Belen

Nel frattempo continua a tenere banco il caso di Jeremias Rodriguez. Il fratello di Belen, infatti, non è più sicuro di partire per l’Honduras. A sollevare i dubbi sulla sua presenza, un incidente in cui è stato ferito a un braccio. La produzione del programma sta valutando i tempi di recupero del ragazzo per capire se sarà idoneo o meno all’Isola. Dal canto suo l’argentino scalpita e vuole esserci a tutti i costi. Infine, per quanto riguarda il cast, in attesa di conferma ufficiale restano: Riccardo Fogli, Grecia Colmenares, Alvin, Taylor Mega, Luca Vismara, Demetra Hampton, Kaspar Kapparoni, Marco Maddaloni, Sarah Altobello, Youma Diakite, Abdelkader Ghezzal, Douglas Myers e le figlie dell’allenatore Sinisa Mihajlovic, Viktorija e Virginia (che gareggeranno come unico concorrente).