Isola dei Famosi, Mazzoli e Vladimir smontano i teatrini. Dubbi su Cristina Scuccia

Sono già in atto le prime dinamiche ricche di tensioni L’Isola dei Famosi 2023. La nuova edizione è appena iniziata e già regala i primi tra alcuni naufraghi. E in questo Nathaly Caldonazzo non delude, come al solito. Chi già ha assistito ai suoi precedenti percorsi nei reality show sapeva che non se ne sarebbe stata zitta e buona. Nathaly durante la diretta della seconda puntata di questa nuova edizione si ritrova al centro dell’attenzione proprio per due litigi che ha affrontato in settimana.

Il primo con Alessandro Cecchi Paone e l’altro con Cristina Scuccia. Improvvisamente la Caldonazzo nei giorni scorsi è andata su tutte le furie vedendo l’ex suora scambiarsi delle opinioni con Helena Prestes. Quest’ultima fa notare in diretta di trovare aggressivo l’atteggiamento di Nathaly, che si sarebbe rivolta con un tono abbastanza acceso nei confronti dell’ex suora. Il comportamento della Caldonazzo scatena l’ira di Vladimir Luxuria, che dallo studio non le manda a dire.

L’opinionista che affianca Ilary Blasi a L’Isola dei Famosi per il secondo anno consecutivo dichiara: “Non ci sono storie più interessanti di altre. Se pensi che quella di Cristina sia miglior della tua dimostri di essere gelosa. Racconta anche tu la tua”. Il commento di Vladimir, però, non lascia indifferente Nathaly. Infatti, la Caldonazzo incita il pubblico presente in studio a fare un applauso all’opinionista.

E i presenti in studio sembrano schierarsi dalla parte di Vladimir. In Palapa c’è chi ha qualche dubbio sull’atteggiamento di Nathaly. Si tratta di Marco Mazzoli, il quale smonta i teatrini facendo notare che litigare di fronte alle telecamere i primi giorni è abbastanza strano. Il naufrago parla apertamente di concorrenti che tentano di fare show per ottenere visibilità.

Intanto, Cristina Scuccia parla di come sta andando questa esperienza in Honduras. Nei giorni scorsi ha raccontato qualcosa di più della sua decisione di lasciare le vesti di suora per viversi la sua vita come meglio crede, anche sotto le luci dei riflettori.

Prendendo in considerazione il fatto che Cristina si è avvicinata al mondo dello spettacolo attraverso la musica, partecipando a The Voice, Enrico Papi vuole togliersi qualche curiosità. In particolare, l’opinionista ci tiene a scoprire cosa ha spinto la Scuccia ad accettare di approdare in Honduras sebbene il suo sogno fosse quello di avere un futuro come cantante.

In questa circostanza, Cristina Scuccia a L’Isola dei Famosi 2023 ammette che aveva sottovalutato questa esperienza. Spiega che convivere in convento, dove si ha uno scopo comune, è ben diverso che vivere insieme a dei concorrenti di un reality show. La stessa Scucci fa notare che non è per nulla semplice portare avanti questo percorso.

“Non è stato facile per me accettare, infatti non ho accettato subito. Avevo un sacco di timori. Ma ho pensato che in questa fase di cambiamento volevo vivere questa esperienza come un’esperienza mia personale”

Il collegamento con Cristina viene chiuso e Ilary Blasi chiede ai suoi due opinionisti cosa ne pensano. Vladimir Luxuria appare abbastanza perplessa. In particolare, l’ex politica crede che la Scuccia si sia “un po’ contraddetta” prima dicendo di non amare la convivenza e poi affermando di amarla. “Ha le idee un po’ confuse”, dichiara Vladimir.

Invece, Enrico Papi dimostra di essere preoccupato per come Cristina Scuccia starebbe vivendo questa esperienza. “Io non sono convinto che lei sia contenta. Secondo me sta iniziando a capire che è un percorso difficile”, confessa l’opinionista.