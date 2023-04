La seconda puntata de L’Isola dei Famosi 2023 inizia con momenti di tensione. In particolare, Ilary Blasi torna sull’argomento fuoco. Un naufrago ha imbrogliato per ben due volte quando ha acceso il fuoco per la sua Tribù, nei giorni scorsi. Si tratta di Christopher Leoni, il quale è stato sgamato dalla produzione entrambe le volte. Quando ha acceso il fuoco, il modello brasiliano è apparso entusiasta, ma non ha convinto nessuno. Infatti, il suo compagno di squadra è andato contro il suo benessere rivelando di avere dei dubbi su come Christopher ha acceso il fuoco.

Dopo qualche battibecco, ecco che l’attore brasiliano ha confessato di aver rubato un po’ del fuoco della Tribù Accoppiados per accendere il loro. L’ha spento e poi riacceso. Ma anche la seconda volta qualcosa non tornava. E sempre Lo Cicero ha espresso le sue perplessità, sebbene il lui stesso potesse finalmente godere del fuoco. Ilary Blasi dallo studio stasera cerca la verità. “Tutti noi qui in studio e a casa ci stiamo facendo delle domande e vorremmo anche delle risposte, sentite di cosa parlo”, afferma la conduttrice.

Secondo Andrea Lo Cicero, Christopher “ha giocato scorretto”. L’ex rugbista confessa di aver visto “purtroppo” cosa ha fatto il suo compagno di squadra. “Le persone che stanno con me in squadra devono essere corrette. Dopo che Fabio si è bruciato le gambe con la sua squadra per accendere il fuoco…”, fa presente Andrea a L’Isola dei Famosi 17.

A questo punto, il modello per difendersi si butta sulla questione cibo: “Praticamente non mangiavamo per tre giorni e il cibo non bastava per campare”. Ma le sue parole agitano un po’ Ilary, la quale sbotta così:

“Ora non la puntare sulla pietà… Mo… Noi ti abbiamo sgamato perché non vieni a rubare a casa dei ladri. Poi l’hai riacceso, come hai fatto?”

Christopher spiega di aver usato “la tecnica dell’esercito”, facendo notare che per lui è stato facile accenderlo la seconda volta utilizzando la cenere del fuoco del giorno prima. Le sue parole generano tanta perplessità e nessuno sembra credergli. La prima a essere sospettosa è proprio la Blasi, che chiede al modello: “Tu fai parte dell’esercito?”.

A questo punto, Christopher non può fare altro che confessare di aver imbrogliato anche la seconda volta. Ma Ilary non si ferma, vuole la verità anche dalla Tribù delle Chicas, andando dritta a chiedere a Nathaly Caldonazzo come hanno acceso il fuoco. “Io sono andata a soffiare forte”, risponde semplicemente la naufraga, non convincendo proprio nessuno. Per tutti questi motivi, ecco che la produzione e Ilary decidono di punire i naufraghi delle due Tribù:

“Il pubblico vi guarda da casa e chiede onestà. A me questa storia non mi convince, io non mi fido. Mi rivolgo prima a Christopher, siccome questa è la seconda volta che trasgredisci le regole hai un punto in più nelle nomination. La prossima volta andrai dritto alle nomination. Siccome abbiamo tutti un dubbio la produzione spegnerà i fuochi di entrambe le squadre”

Spento il collegamento con i naufraghi, Ilary chiede a un amico di Christopher presente in studio: “Ma è sempre così bugiardo?”. Il ragazzo ospite della puntata ammette, ironizzando ovviamente, di non aver mai saputo “di questo suo percorso nell’esercito”. A parte gli scherzi, si dice dispiaciuto per come si sta facendo conoscere l’attore. Alla fine, le due Tribù Chicas e Hombres riescono a conquistare il fuoco attraverso la Prova Ricompensa.

Isola dei Famosi 2023: Nathaly Caldonazzo anima l’Honduras

Nathaly non delude, anche questa volta riesce ad animare le dinamiche di un reality show. Nei giorni scorsi ha litigato con Alessandro Cecchi Paone. Le discussioni tra loro continuano nella diretta di stasera, con la Caldonazzo che svela alcuni retroscena:

“Lui tratta male le donne. A Milano l’ha fatto con un’autrice. Arriviamo qua e lo rifà con un’altra autrice. In albergo con una cameriera… e poi con me. Tanto onore alle pescivendole. C’è chi dorme e c’è chi pesca”

Enrico Papi dallo studio interviene in difesa di Cecchi Paone. L’opinionista dichiara di conoscere Alessandro e di aver sempre pensato che sia una persona intelligente. Per questo, non crede che l’abbia con le donne. Invece, Vladimir Luxuria si schiera dalla parte di Nathaly, facendo presente a Cecchi Paone che tutti possono avere un’opinione e questo non lo autorizza a chiamarla pescivendola.