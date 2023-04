L’Isola dei Famosi è appena iniziata ma i naufraghi hanno già dato via ai giochi, dando via a scontri sempre più accesi. Dopo il battibecco tra Helena Prestes e Simone Antolini andato in onda nel daytime di ieri 20 aprile, oggi è stato il turno del compagno del naufrago, ovvero Alessandro Cecchi Paone. Il giornalista ha avuto infatti una forte lite con una delle donne più agguerrite del programma, Nathaly Caldonazzo. Cosa è successo?

Alessandro Cecchi Paone: duro attacco a Nathaly Caldonazzo

Nel quotidiano de L’Isola dei Famosi di oggi 21 aprile, sono state mostrate delle immagini di ieri notte, in cui Clorinne Clerry si è presa un grosso spavento. L’attrice, infatti, si è impaurita molto alla vista di un serpente. Al che, è intervenuto Cecchi Paone, chiedendo al gruppo delle “Chicas” di allontanarsi dalle rocce. In questo modo, avrebbero potuto tenere distanti i serpenti. Il consiglio di Alessandro, però, non è stato condiviso dalla Caldonazzo, che si è detta non molto convinta di questa teoria.

A questo punto, il divulgatore scientifico si è sentito alquanto colpito dalle perplessità espresse dall’ex vippona, reagendo in maniera molto forte. Il 61enne, infatti, è andato su tutte le furie, arrivando a sminuire la Caldonazzo, additandola come una “pescivendola“:

Il serpente ha bisogno di calore e quindi starà fermo vicino alla roccia, non si avvicinerà mai al mare. Porca miseria esiste una cosa che si chiama scienza! Spostatevi voi del suo gruppo più lontano dalle rocce. I serpenti stanno attaccati alle rocce e agli alberi. E io urlo quanto mi pare perché tu stai dicendo delle stupidaggini. Non sai nulla di certe cose. Vattene pescivendola vai. Corinne, vedi tu se affidarti a questa ignorante o a me che me ne intendo.

Chiaramente, Nathaly ha tirato subito fuori agli artigli e non è riuscita a rimanere in silenzio di fronte alle dure parole rivoltegli da Cecchi Paone. L’ex di Massimo Troisi aveva già mostrato il suo forte carattere al “Grande Fratello Vip” e, anche in questo reality, non si sta tirando ceramente indietro. L’attrice si è subito difesa, facendo una dura accusa al suo compagno d’Isola. Secondo lei, infatti, Alessandro avrebbe un forte problema con le donne:

Ma cosa dici? Se lei sta avendo un attacco di panico non ci dorme lì da sola, è inutile che mi urli contro! Non è che sempre si urla Alessà. Eh vabbè mo è arrivato lo scienziato. Pescivendola a chi? Pescivendola a chi? Ma come ti permetti a dirmi queste cose, ma ti rendi conto? Questo odia le donne ve lo dico io. Sì questo qui ha un problema con le donne. Mi fai cadere le braccia. Anche meno, questo urlare che sei uno scienziato. Ma tu sei un gran cafone. Mi dai anche della pescivendola. Non ti devi permettere più. Sempre aggressivo. Diciamolo chiaro, Cecchi Paone ha un problema con le donne e punto.

Insomma, sicuramente quella trasmessa oggi su Canale 5 è stata una brutta pagina di televisione. Molti utenti su Twitter non hanno assolutamente apprezzato il modo in cui Alessandro Cecchi Paone si è comportato, giustamente. Additare una donna in questa maniera, dandole praticamente dell’ignorante con un termine alquanto spiacevole, non è sicuramente un bell’esempio. Per questo, legittimamente, la Caldonazzo ha reagito così animatamente.