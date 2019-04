Isola dei Famosi, l’addio straziante di Marina La Rosa prima della puntata

Marina La Rosa in lacrime all’Isola 2019: l’addio della naufraga prima del suo ritorno in Italia

Marina La Rosa ha detto addio all’Isola dei Famosi. Quest’incredibile esperienza è giunta al termine e tutti i naufraghi sono tornati in Italia. Non è stato facile, per loro, salutare per l’ultima volta quel posto che ha regalato momenti belli e momenti difficili (alcuni anche molto tristi), che li ha trasformati per sempre. Marina si sente una donna nuova e ha ringraziato i suoi compagni d’avventura per quello che le hanno regalato in termini di emozioni. Non si sarebbe mai aspettata di arrivare così lontano e nemmeno che avrebbe potuto essere così forte. E invece Marina ce l’ha fatta e concorre per la vittoria finale.

Isola dei Famosi 2019 news, la confessione di Marina La Rosa

All’Isola 2019, Marina La Rosa non è riuscita a trattenere le lacrime e ha confessato: “Stiamo per lasciare Cayo Paloma e tutto questo è a dir poco emozionante. Questa è stata un’esperienza fortissima, iniziata per noi più di 70 giorni fa. Un’eternità, per me. Adesso giungere alla fine è emozionante. Ho dato davvero tanto”. Anche Marco Maddaloni ha detto addio all’Honduras e ha poi fatto una rivelazione importante.

Anticipazioni finale Isola 2019: cosa succederà questa sera?

Con le anticipazioni dell’ultima puntata de L’Isola dei Famosi, sappiamo quello che succederà questa sera: i naufraghi dovranno superare numerose sfide, ma gareggeranno sempre con sportività, anche perché, tra gli ultimi concorrenti dell’Isola rimasti, si è creato un legame speciale. E infatti Marina La Rosa ha tenuto a precisare questo: “Siamo un bellissimo gruppo e proviamo davvero affetto l’uno per l’altro”. Sarà proprio lei la vincitrice dell’Isola 2019? Potrebbe concludere in bellezza la sua esperienza. Noi non ci meraviglieremmo se, a fine puntata, sarà lei a sollevare la coppia del trionfatore!