Isola 2019, Marco Maddaloni dedica ai figli e ultima confessione

Figli Marco Maddaloni: il naufrago rivolge un pensiero speciale a loro all’Isola dei Famosi 2019

L’Isola dei Famosi è giunta al termine. Oggi si metterà la parola fine a quest’edizione ricca di colpi di scena, di incontri emozionanti e di momenti spiacevoli. C’è stato chi ha dovuto abbandonare l’esperienza per motivi di salute, chi perché il “popolo sovrano” ha deciso di rispedirlo a casa e chi ancora non ha avuto le forze per affrontare un’avventura insidiosa (ma arricchente) come l’Isola 2019. Marco Maddaloni può dire di avercela fatta. Ha tenuto duro, ha lottato con le unghie e con i denti, ha saputo destreggiarsi nei vari litigi (soprattutto quando si era creata la spaccatura fra naufraghi) e adesso è alla finale dell’Isola dei Famosi.

Isola dei Famosi ultima punta, il messaggio di Marco Maddaloni

La vera forza del campione olimpionico sono stati i suoi figli. Marco Maddaloni ha voluto rivolgere un ultimo ringraziamento proprio a loro: “Voi mi avete dato la forza per 74 giorni… è stato duro, difficilissimo questo percorso. Mi sono affacciato e ho visto Playa Uva. Lì ho avuto i veri momenti di difficoltà. Non la vedo come una casa, ma come un campo di battaglia”. Anche Marina La Rosa è stata una grande guerriera e, dopo il suo addio straziante, i due veri leader di quest’edizione si rivedranno fuori dal contesto televisivo? Tra loro si è creato un bel rapporto.

Anticipazioni Isola 2019: le ultimissime sui concorrenti finalisti

Maddaloni ha spiegato che è cambiato molto, ma anche che non gli mancherà proprio nulla. Ora vuole solo abbracciare la sua famiglia: “Io ho sempre pensato che la convivenza sarebbe stata la parte più difficile di quest’esperienza. Non mi mancherà nulla. Ho preso tutto quello che c’era da prendere. Tornerò a casa e sarò un’altra persona”. Le anticipazioni dell’ultima puntata dell’Isola dei Famosi 2019 ci permettono di capire quello che succederà questa sera. Chi sarà il vincitore?