Isola dei Famosi, la prima naufraga è la moglie di un gieffino vip attuale

Habemus prima naugrafa dell’Isola dei Famosi? A quanto pare sì, sembrerebbe infatti che la produzione del reality show si sia già messa d’impegno per dare vita al cast della nuova edizione. A rivelarlo in anteprima assoluta è il giornalista e autore televisivo Gabriele Parpiglia, pochissime ore fa.

Ecco il commento di Gabriele Parpiglia sulla scelta dell’Isola dei Famosi, rilasciato al celebre magazine gossipparo Chi:

Olga potrebbe sbarcare come nuova naufraga de L’Isola dei Famosi, di cui i casting sono già iniziati la scorsa settimana. […] L’idea a lei non dispiace perché avrebbe possibilità di partecipare ad un reality che rientra nelle sue corde: c’è sfida, competitività, sport. Lei ha anche detto agli autori ‘Caro Aldo, ho tenuto i figli mentre tu eri al GF Vip, ora li tieni tu mentre io sono all’Isola’. Quindi al 90% possiamo già annunciare che la prima naufraga della prossima edizione de L’Isola dei Famosi potrebbe essere Olga, la compagna di Aldo Montano.

Le anticipazioni di Parpiglia riguardo alla nuova edizione di l’Isola dei Famosi non finiscono certo qui. Già, perché grazie a lui sappiamo anche quando ci dovremmo aspettare di vedere la trasmissione in onda. Si parla infatti del 21 o del 28 marzo come giorni papabili per la messa in onda. Se tutto andrà secondo i piani, insomma, pare proprio che la trasmissione la potremo vedere a circa un paio di settimane dalla fine dell’edizione più “monster” del GF VIP. Il reality show condotto da Alfonso Signorini, infatti, già sappiamo sarà prolungato fino alla prossima primavera.

Sappiamo dunque la data di messa in onda, sappiamo chi è la prima concorrente, ma chi condurrà questa nuova edizione dell’Isola? Anche se nei giorni scorsi si era parlato di una possibile conduzione inedita da parte di Barbara d’Urso, sembra in realtà che la verità sia un’altra. Molto più probabile, almeno per adesso, l’ipotesi di un Ilary Blasi bis. Nulla ci è dato sapere invece dei tre nuovi opinionisti in studio, che dovrebbero per l’appunto essere sostituiti in toto.

Chi è Olga Plachina, la nuova presunta naufraga dell’Isola dei famosi 2022

Olga, dicevamo, è la compagna dello schermidore Aldo Montano, attualmente inquilino della casa del Grande Fratello VIP. I due si sono conosciuti alle Olimpiadi Invernali di Sochi nel 2014. Dopo appena due anni, nel 2016, si sono sposati e hanno avuto due bambini: la loro primogenita Olympia ha 4 anni, mentre il piccolo Mario è nato nel 2021. Olga Plachina è nata in Russia, nel 1997 ed è una campionessa sportiva nella corsa dei 400 metri piani.

Nel suo curriculum, oltre ai numerosi traguardi sportivi, Olga può vantare anche la vittoria in concorsi di bellezza come Miss Sport e Miss Best Model.