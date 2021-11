Barbara d’Urso dice no all’Isola dei Famosi: “Ecco cosa farà”, gossip

Ancora gossip e indiscrezioni sul futuro professionale di Barbara d’Urso. Da qualche mese la 63enne non sta vivendo un momento facile della sua carriera. Domenica Live e Live-Non è la d’Urso sono stati chiusi e Pomeriggio 5 è stato fortemente ridimensionato. Negli ultimi giorni si è parlato di un probabile coinvolgimento di Carmelita nella nuova edizione dell’Isola dei Famosi, in partenza su Canale 5 la prossima primavera.

Tanti fan della presentatrice napoletana hanno espresso gioia per questo presunto nuovo impegno della d’Urso ma pare che la diretta interessata abbia rifilato un secco no a Mediaset. A farlo sapere Alessandro Rosica, l’esperto di tv e gossip conosciuto sui social network con il nome di Investigatore Social. Pare che Barbarella abbia deciso di rifiutare l’Isola dei Famosi nonostante la sua grande esperienza con i reality show.

Il motivo? Altri progetti in ballo per l’ex dottoressa Giò. Rosica ha spifferato che potrebbe tornare in onda, proprio nel 2022, Live-Non è la d’Urso, il talk show serale che è stato chiuso dall’azienda di Cologno Monzese per i bassi ascolti registrati nel corso dell’ultima stagione televisiva. Sarà vero? Non è da escludere, inoltre, un altro progetto in prima serata – tutto nuovo – per Barbara.

Anticipazioni sull’Isola dei Famosi 2022

Se la d’Urso è fuori dai giochi: chi condurrà la prossima edizione dell’Isola dei Famosi? La più papabile resta Ilary Blasi, al timone della trasmissione già lo scorso anno nonostante un tiepido riscontro. La moglie di Francesco Totti è reduce anche dal flop autunnale di Star in the star: basterà una nuova edizione del reality show a risollevare il morale della bionda conduttrice?

Intanto in rete sono già trapelati i nomi dei probabili nuovi naufraghi. Si parla con una certa insistenza della soubrette americana Justine Mattera, del Cavaliere di Uomini e Donne Armando Incarnato e del produttore Jeda, fidanzato dell’ex concorrente Vera Gemma. I provini dovrebbero iniziare ufficialmente nelle prossime settimane.

Pare certo, inoltre, che non ritroveremo più gli opinionisti dello scorso anno: Elettra Lamborghini, Iva Zanicchi e Tommaso Zorzi non hanno convinto fino in fondo il pubblico. Non dovrebbe essere riconfermato neppure l’inviato Massimiliano Rosolino.