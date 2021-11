GF Vip, la moglie di Montano dubita di Bortuzzo e su Soleil: “Si sente dea”

Olga Plachina, la moglie di Aldo Montano, è stata ospite a Casa Chi, nella puntata pubblicata oggi su Instagram. La modella ha dimostrato di non avere peli sulla lingua e di essere molto diretta nell’esprimere le sue idee e le sue opinioni. Una cosa molto apprezzata dai giornalisti di Chi. Ma prima di passare la domanda a loro, Rosalinda Cannavò, che conduce, ha chiesto a Olga quanto è gelosa di Aldo Montano al GF Vip 6 da 1 a 10. La risposta della modella è stata immediata: 3, ha detto. D’altronde lo schermitore si sta comportando benissimo nella Casa e non c’è stato neanche un suo comportamento finito sotto la lente di ingrandimento. Come è successo invece ad Alex Belli.

E proprio l’attore di CentoVetrine è stato uno degli argomenti toccati durante l’intervista, anche perché è uno dei pochi concorrenti con cui Aldo ha avuto screzi nella Casa. Se non l’unico, se volessimo parlare di scontri diretti. C’è antipatia reciproca con Soleil Sorge, ma non hanno mai litigato. Per ora. Ebbene, Olga pensa che la pace che c’è stata tra Alex e Aldo sia un po’ di circostanza, vista dalla posizione di Montano. Ciò vuol dire che non potrà tornare il rapporto di prima, ma che Aldo ha accettato un chiarimento per quieto vivere, per avere un rapporto civile nella Casa insomma. D’altronde lo stesso Aldo lo ha detto chiaro e tondo nel corso dei giorni scorsi.

C’è però una persona che si colloca in mezzo a questi due Vipponi ed è il terzo moschettiere, Manuel Bortuzzo. Lui non sembra aver preso una posizione netta a favore di uno o dell’altro ma ha cercato di mantenere la serenità con entrambi. Che sia avvenuto per ragioni personali o meno, Manuel continua ad avere lo stesso rapporto di prima sia con Aldo sia con Alex. Il che non stupirà molti, perché è giusto che gli screzi fra i due non intacchino il rapporto che Manuel ha con loro. Eppure Olga ha dei dubbi su Bortuzzo. Quando le hanno chiesto se il ragazzo fa bene a fidarsi ancora di Belli, lei ha risposto così:

“Mah guarda, per me è una roba stranissima. Io vedo che Manuel è un ragazzo giovane ma molto intelligente, non lo so. Forse a lui fa comodo stare con Alex, ma tra di loro non vedo amicizia. A me sembra che tutti vedano che persona è veramente Alex, è un attore con tutti lì dentro. Un po’ anche con sua moglie”

Parpiglia le ha fatto una domanda su Soleil, chiedendo a Olga di dare un voto alla concorrente come attrice e lei ha risposto “Dieci”. Anche stavolta senza esitare un secondo. Poi ha spiegato meglio il suo punto ti vista:

“Forse è anche reale, si sente molto dea, è sempre lontano dalla terra, è sulla luna. Sta prima in tutto. Non so se fa finta di essere molto forte e prepotente o è davvero così. Per ora non l’ho capito, se devo essere sincera”

La moglie di Aldo Montano non ha ancora inquadrato Soleil, insomma. Nel caso fosse tutto un copione allora sarebbe molto brava a recitare, secondo lei; se invece fosse realmente così, allora Olga si porrebbe delle domande su come fa nella vita Soleil, con il suo carattere.